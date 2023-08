Donna impone al marito di pagare le spese di pulizia della casa: la quota mensile è salatissima

Una donna ha ricevuto numerosi commenti di approvazione dopo aver praticamente imposto al marito di pagare una quota mensile per le pulizie della casa. Che, tra l'altro, è abbastanza alta.

I matrimoni sono affari complicati. Alcuni credono che gli esseri umani non siano fatti per trascorrere una vita intera insieme alla stessa persona. Sicuramente nessun matrimonio è perfetto e in ognuno nasceranno problemi piccoli e grandi. Talvolta sono risolvibili, talvolta no e in tal caso si procede al divorzio. Uno dei problemi più comuni nelle coppie sposate è la mancanza di collaborazione nelle faccende domestiche. Per questo, una donna ha preso una decisione drastica: chiedere al marito una quota mensile per la pulizia.

La protagonista del video si chiama Brianna e su TikTok è registrata come themamabrianna. Come si può vedere, si mostra mentre in time-lapse pulisce la casa e in particolar modo la cucina. Ogni mese, suo marito paga (letteralmente) una persona per pulire da cima a fondo la casa. E le sue tariffe non sono nemmeno economiche: 250 dollari al mese (poco meno di 220€)! Il trucco è diabolico: l'uomo non sa che "la donna delle pulizie" è sua moglie. Nel video, Brianna ha spiegata da dov'è nata questa singolare usanza, di farsi pagare dal marito 250 dollari al mese per le pulizie.

La donna che si fa pagare dal marito per pulire casa

Tutto è nato nel periodo in cui era incinta del loro primo figlio, alcuni anni fa. "Nei primi mesi di vita di nostro figlio, io vomitavo dieci volte al giorno e dovevo occuparmi di un neonato. Ho chiesto a mio marito di procurarmi una persona che pulisse casa, ma mi ha risposto che non c'erano abbastanza soldi. Pochi mesi fa me l'ha chiesto di nuovo e gli ho risposto di sì. Ogni primo del mese, mi dà 250 dollari in contanti e pensa che io li usi per pagare una donna delle pulizie. In realtà, li incasso e li spendo per me stessa".

Non solo: "Consigliatemi un hobby, anche uno costoso e lo pago con quei soldi. A mio marito non sembra importare molto". Il video, piuttosto controverso, ha raggiunto 6.7 milioni di visualizzazioni. Molte donne hanno apprezzato la tattica molto scaltra per ricevere 250$ al mese dal proprio marito, facendo le pulizie di casa. La donna, inoltre, ha usato la visibilità per lanciare un messaggio importante: "Se avete bisogno di mettere da parte soldi per fuggire via dal vostro marito abusivo, nel link in bio trovate più informazioni". L'URL portava a una pagina del numero nazionale americano che aiuta gratuitamente le donne vittime di abusi in famiglia.

