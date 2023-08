Roma, scene di degrado da uno dei parchi più noti della città: "I cestini vanno cambiati subito"

A Roma, le scene di degrado urbano sono la triste normalità. Un cittadino del quartiere Fleming ha segnalato come in un noto parco della città ci sia una piccola emergenza legata alla pulizia. I cestini, infatti, attirano animali che banchettano allegramente.

Nel 2017, Roma è risultata essere la città più verde d'Europa. L'altissimo numero di ettari coperti da erba, prati e piante si deve in gran parte... ai suoi papi. Non è un caso che Villa Doria Pamphili, così come Villa Ada e Villa Borghese, un tempo erano tenute di campagna. I loro proprietari erano famiglie nobili romane, in cui spesso erano presenti cardinali, talvolta diventati papi. Il verde rappresenta il 67% del territorio comunale: 85mila ettari su 129mila totali. Gran parte di essi sono occupati da parchi urbani, ville storiche e giardini pubblichi. Nei confini della città ci sono ben 18 aree protette.

Curioso come Roma sia anche il più grande comune agricolo d'Europa, con 50mila ettari coltivati. Insomma, la nostra capitale vanta un patrimonio verde preziosissimo, ma come spesso capita nelle città italiane, manca la manutenzione e la cura. Proprio ieri, 21 agosto 2023, sui social è diventata virale la denuncia dell'attrice Anna Foglietta. La donna si è recata proprio presso il Parco della Resistenza, nel quartiere Testaccio, documentando con un video come fosse letteralmente invaso dai rifuti. Nel video usato parole forti: "Io qui dovrei portarci i miei figli. Mi fa schifo solo entrarci. La città è ridotta in uno stato vergognoso".

Roma, il parco del quartiere Fleming invaso dalle gazze

Su Twitter, esiste un profilo chiamato 'Elegantissimo Fleming'. Spesso e volentieri, chi lo gestisce pubblica foto e video che mostrano situazioni tutt'altro che eleganti. Nel video diventato virale nelle ultime ore, ci si lamenta di un parco del quartiere in questione. Si vedono due uccelli, all'apparenza gazze, che rovistano nei bidoni dell'immondizia. Una di loro afferra con il becco quella che sembra una busta di plastica contenente delle patatine chips, nella speranza di trovarci qualche briciola.

Secondo l'autore della segnalazione, i cestini vanno cambiati immediatamente. A suo avviso, il fatto che siano aperti contribuisce ad attirare uccelli (e altri animali), che chiaramente non si curano di lasciare pulito. Come si può vedere dal video, c'è già un'altra busta rovistata in precedenza dai volatili e rimasta per terra. Anche la seconda è destinata a rimanere fuori dal cestino, fino a quando non interverranno i dipendenti di Ama addetti alla pulizia dei parchi. Nei commenti al video, c'è anche chi esprime posizioni estreme: "Nei parchi non dovrebbero nemmeno esserci i cestini". Il problema è che il romano incivile, se non trova il cestino, si sbarazza dei rifiuti gettandoli per terra. Tanto, prima o poi, qualcuno passerà a raccoglierli.

