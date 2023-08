Città italiane, proprietario di un garage incolla un cartello esilarante sulla saracinesca: "Per favore..."

Cosa succede quando si ha un garage ma alcune persone decidono di parcheggiarvi davanti, di fatto rendendo impossibile uscire? Un cittadino italiano anonimo ha incollato un cartello esilarante sulla propria saracinesca, rivolto agli incivili che sostano davanti.

L'Italia è uno dei paesi europei con il numero più alto di automobili in rapporto alla popolazione. Da noi, infatti, ci sono in media 646 macchine ogni 1000 abitanti. Numeri più alti si registrano solo in Lussemburgo (nazione da 200.000 abitanti) e Polonia (che ha soffiato il secondo posto all'Italia solo nel 2021). Un primato poco invidiabile dell'Italia è l'età media delle auto: sono le più vecchie dell'Unione Europea. Parlando di numeri complessivi, solo la Germania vanta più automobili del nostro paese, ma la sua popolazione è di oltre 83 milioni di abitanti, a fronte dei 59 italiani.

La sovrabbondanza di auto in Italia ha diverse cause. In primis la complessità orografica del territorio. Come noto, nel nostro paese esiste una miriade di piccoli comuni, che non sempre sono ben collegati alle grandi città dal trasporto pubblico. Esistono tanti altri motivi, ma quel che è certo è che gli italiani non sanno fare a meno dell'oggettiva comodità delle macchine. Oltre all'inquinamento ambientale, ci sono altre conseguenze negative legate alla presenza di così tanti veicoli a quattro ruote. Uno di questi è l'assenza cronica di parcheggio, soprattutto nelle zone centrali delle grandi città.

Il proprietario di un garage 'chiede' di usare il proprio garage

Come detto, molti italiani sono dipendenti dalle auto perché non riescono a rinunciare alle comodità. Quando esce con l'auto, l'italiano medio cerca disperatamente di parcheggiare a massimo 100 metri dal luogo di destinazione. Anche se questo significa lasciare l'auto in divieto o in un angolo di carreggiata dove nemmeno ci sono gli stalli per parcheggiare. Quante volte abbiamo sentito di incivili veri che hanno sostato davanti al garage di un'altra persona (vietato dal Codice della Strada)? In una città italiana, il proprietario di un garage ha incollato un cartello geniale destinato agli incivili, chiedendo "per favore" di poter utilizzare il proprio garage.

Non sappiamo se sia una persona estremamente educata o se stia facendo un abbondante uso di sarcasmo. Sta di fatto che il foglietto incollato sulla saracinesca del suo garage è esilarante. Probabilmente l'autore vive in una zona molto frequentata della sua città, dove soprattutto di notte abbondano gli amanti della sosta selvaggia. Nelle ore notturne, è molto più difficile trovare vigili urbani pronti ad intervenire con multe e, nei casi estremi, con la rimozione del veicolo. Per questo, si prova a dissuadere gli incivili con le buone (troppo) maniere.

LEGGI ANCHE: Passo carrabile si trasforma in un cartello sgrammaticato: su quattro parole, tre sono errori da penna blu