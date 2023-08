Bar, gestore va in ferie e lascia un avviso cattivissimo: "Chiuso per..."

Bar, il proprietario chiude per ferie, ma non è esattamente questo ciò che scrive nel cartello che lascia davanti alla saracinesca: ecco cosa recita l'avviso

Comunicare le ferie ai propri clienti è un passo importante per mantenere una relazione trasparente e positiva con la clientela del proprio bar. E perché non farlo in modo creativo? Questa è un'opportunità per mettere in mostra il proprio spirito giocoso e coinvolgere i propri clienti in un modo divertente e memorabile. Immaginate di inviare un messaggio ai clienti attraverso i canali social o tramite un cartellone all'interno o all'esterno del bar. Si può scrivere qualcosa che abbia a che fare con il prendere una pausa sotto l'ombrellone e chiamarli amici per generare un senso di maggiore confidenza.

Sarebbe anche carino ricordare che tutti i giorni si migliora solo e unicamente per fornire ai clienti il top in termini di caffè, cocktail e sorrisi. Inoltre, essenziale è specificare la data d'inizio e di fine del periodo di vacanza e promettere - magari - l'arrivo di sorprese speciali e nuove creazioni. L'invito a seguire sui social ciò che avverrà nel periodo di vacanza (se li si intende aggiornare) è poi un plus vero e proprio. Infine, ringraziare per comprensione e supporto continuo è cosa buona e giusta, dando appuntamento alla prossima tazza di caffè o qualsiasi altra bevanda.

Questa, ovviamente, è solo un'idea di come si potrebbero comunicare le ferie in modo creativo e coinvolgente. La chiave resta mantenere un tono leggero e amichevole, mentre si informano i propri clienti delle proprie intenzioni e li si invita a seguire in questo breve viaggio di riposo. In tal modo, saranno felici del ritorno e curiosi delle novità. Invece, quello che non va fatto è essere scortesi...

Bar, sulla vetrina del locale spunta un cartello cattivissimo: ecco cosa recita per la chiusura ferie

Il bar di una città italiana non meglio identificata, ha optato per chiudere per ferie in maniera creativa e un po' ironica. Tuttavia, l'effetto creato è cattivissimo, soprattutto per coloro i quali si danno appuntamento al locale nella speranza di poter bere un caffè o un cocktail. Già trovare chiuso il proprio posto del cuore può essere un trauma. Se il cartello che annuncia ciò non è nemmeno un po' carino, il naso si storce ancora di più.

La segnalazione arriva questa volta dalla pagina del comico Marco Guarena (@marcoguarena su Instagram). Proprio lui ha pubblicato una foto in cui si vede un cartello di chiusura ferie. Le parole infami recitano: "Bar chiuso per ferire". Di certo a primo impatto l'avviso fa ridere, tuttavia lascia anche l'amaro in bocca per il messaggio di fondo, come se il barista non tenesse ai propri clienti. Ma se invece fosse stato solo un errore? Una 'r' di troppo tra la 'i' e la 'e' che ha trasformato la parola ferie in ferire?

