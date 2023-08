Passo carrabile si trasforma in un cartello sgrammaticato: su quattro parole, tre sono errori da penna blu

Un passo carrabile viene coperto da un cartello scritto in un italiano pessimo: ecco quali sono le parole sbagliate sulle quattro che appaiono

Non rispettare il passo carrabile è considerato una mancanza di rispetto nei confronti di chi ha una proprietà in quella zona e delle norme di sicurezza stradale. Trattasi, infatti, di un'area designata per l'accesso ai veicoli alla proprietà privata o ai garage. Non adeguarsi a questa regola può causare disagi agli abitanti della zona, danni alle proprietà, e creare ostacoli al traffico veicolare. Inoltre, violarlo può comportare sanzioni legali o multe da parte delle autorità locali. È importante, insomma, mantenere il rispetto per le leggi e i regolamenti stradali al fine di garantire la sicurezza e l'ordine pubblico.

Parcheggiare in modo errato davanti un passo carrabile potrebbe anche creare situazioni pericolose, come ostacolare incroci, per citare uno dei casi. Bisognerebbe ricordare sempre che parcheggiare in modo corretto, significa massimizzare l'utilizzo dello spazio disponibile. Se lo spazio non c'è, non va assolutamente creato piazzandosi davanti al passo carrabile. Anche perché colui che deve poter aver accesso alla proprietà su cui il cartello è messo, qualora si trovasse impossibilitato a muoversi potrebbe prendere decisioni davvero spiacevoli come provocare danni al veicolo posto in sosta vietata o chiamare il fantomatico carro attrezzi. In effetti, questo è ciò che minaccia di fare il protagonista di quest'articolo...

Passo carrabile ignorato? Ci pensa un cartello al suo posto ad impaurire tutti... ma per la grammatica!

La segnalazione di oggi viene direttamente dal profilo Instagram dell'attore, comico, showman personaggio televisivo e radiofonico Cristiano Militello (@cristiano.militello). Quest'ultimo è sempre attento nel mostrare situazioni comiche particolari o cartelli e scritte che risultino divertenti per le più svariate ragioni (dalla posizione agli 'orrori' grammaticali, passando per il significato stesso che a volte fa sbellicare dal ridere). Ma cosa racconta, dunque, il passo carrabile modificato di quest'articolo?

Ebbene, il responsabile di una proprietà, probabilmente molto turbato dalla presenza di macchine che se ne infischiavano del cartello 'passo carrabile' affisso davanti alla stessa, ha deciso di intervenire personalmente per rendere il messaggio più chiaro. Così, armato di carta e penna ha lasciato una scritta davvero esilarante. Il motivo non è il contenuto, ma la forma alquanto sgrammaticata del tutto.

Nello specifico, le parole sono: "Avviso: non parcheggia piu carroatrezzo". In pratica, l'unico termine scritto bene dei quattro dopo 'avviso' è 'non', senza contare che mancano dei nessi logici. Le parole corrette avrebbero dovuto essere: 'parcheggiare', 'più' (accentato) e 'carro attrezzi' (due parole separate, con la doppia 't' e con la 'i' finale). Insomma, alla fine quello che il cartello avrebbe dovuto dire è: "Avviso: non parcheggiare più, altrimenti chiamo il carro attrezzi".

