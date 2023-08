Cantante vegana mangia un hamburger di carne (per sbaglio) dopo 10 anni: la sua reazione

Chloe Bailey, famosa cantante vegana, nelle ultime ore è diventata oggetto di discussione sui social. L'artista, infatti, ha mangiato un hamburger di carne per sbaglio e dopo averlo masticato, ha avuto una reazione molto singolare.

Il sito 'Great Green Wall' ha realizzato una lunga ed articolata ricerca sulla popolazione mondiale che segue una dieta vegetariana o vegana. Ne è emerso che al mondo quasi una persona su quattro è vegetariana: 1.8 miliardi su 8, cifra che si aggira attorno al 22%. Tuttavia, secondo il sito sopracitato, una parte consistente (il 95%) dei vegetariani in giro per il mondo lo è in primis per ragioni economiche e poi etiche. Secondo l'Economic and Social Research Institute, infatti, queste persone "mangerebbero carne se potessero".

C'è anche chi segue una dieta vegana: al mondo ci sarebbero circa 88 milioni di persone (1% della popolazione mondiale) che hanno escluso dalla propria alimentazione anche alimenti di origine animale. A loro appartengono anche le sorelle Bailey, Chloe e Halle, quest'ultima famosa per aver interpretato Ariel nel film de 'La sirenetta'. Le due artiste hanno eliminato carne e derivati esattamente dieci anni fa dopo che loro madre aveva deciso di fare lo stesso. Tuttavia, nel weekend, per sbaglio sono tornate entrambe e mangiarla, seppur si sia trattato pochi morsi, peraltro dati per sbaglio. Chloe ha raccontato questa piccola disavventura su TikTok.

La cantante vegana mangia di nuovo la carne dopo dieci anni

Le due sorelle si trovavano in hotel. Alla reception hanno ordinato un hamburger realizzato con i prodotti 'Beyond Meat', la famosa carne 'surrogata'. La cantante era sotto la doccia quando qualcuno ha portato i panini per lei e sua sorella. Uscita dal bagno, ha notato che quest'ultima stava già mangiando. "Mia sorella mi ha chiesto se fossi sicura che quel panino era preparato con Beyond, perché era molto più buono del solito. L'ho toccato, l'ho annusato e ho detto 'Ma certo che sì'". Poi, però, per avere la certezza, ha dato a sua volta un morso ed ha capito che era carne 'vera'.

"Il succo che usciva dalla carne mi ha fatto capire che non era Beyond", ha aggiunto. A quel punto, come si vede nel video, ha iniziato a piangere, perché dopo dieci anni si era 'interrotto' il suo periodo da vegana. Le sorelle hanno chamato la reception e scoperto che l'addetto non aveva idea di cosa stessero parlando (letteralmente): "Mi ha confermato che era un hamburger normale e ho perso le staffe. Ho iniziato a piangere dalla rabbia e ho bevuto una lattina intera di Sprite in un solo sorso", ha detto tra le lacrime. Sua sorella, tuttavia, l'ha presa con molta più leggerezza: "Si è messa a ridere, ha detto che stavo esagerando e che non dovevo farne un dramma".

