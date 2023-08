Passeggera vegana furiosa contro KLM: "Cosa mi hanno dato da mangiare su un volo di sei ore"

Per chi non mangia né carne né cibi di origine animale, viaggiare non è semplicissimo. Lo sa bene donna vegana diretta a Londra da casa sua, in un volo di 7400 km e della durata di sei ore. Nonostante abbia chiesto "un pasto caldo", l'equipaggio di bordo di un volo KLM le ha dato cibo ritenuto "insufficiente" dalla donna.

Quanti vegani ci sono nel mondo? Censirli tutti, su una popolazione di 8 miliardi, è estremamente difficile. Ad ogni modo, due istituti di ricerca ci hanno provato e i risultati sono simili: secondo il sito soylent.com, sarebbero 79 milioni, mentre World Animal Foundation è più 'ottimista' e scrive che la cifra sarebbe vicina agli 88 milioni. In entrambi i casi, oggettivamente parlando, si tratta di una percentuale irrisoria.

Una passeggera vegana ha fatto parlare molto i social la settimana scorsa. La donna si chiama Juanita Headley ed è tornata dalla sua città natale, Accra (capitale del Ghana) fino a Londra, dove vive da tempo, su un volo operato dalla compagnia olandese KLM. La donna di professione lavora come speaker motivazionale. Prima di imbarcarsi, aveva scelto l'opzione "pasto caldo". Tuttavia, una volta salita sull'aereo, avrebbe ricevuto tutt'altro. A suo avviso, infatti, come primo pasto le sono stati serviti pezzetti di ananas, un mandarino e una manciata di noccioline. Nelle ore successive, forse, è andata ancora peggio.

La passeggera vegana e il cibo "non soddisfacente"

Nel pasto seguente durante il volo di sei ore, infatti, ha ricevuto una piadina vegana "fredda", una banana e un'altra ciotola di arachidi. Un trattamento che non le è piaciuto per niente. "Mi hanno presa in giro. Non si serve così una passeggera affamata su un volo internazionale. Grazie a Dio non ho un'allergia agli arachidi, altrimenti per sei ore avrei mangiato solo frutta. Siamo nel 2023, il veganismo non è una novità: è inaccettabile che un volo a lungo raggio non sia equipaggiato per situazioni del genere. Sforzatevi e rendete i pasti vegetariani adatti anche per i vegani, così semplificate la vita ai passeggeri e agli assistenti di volo".

Il suo post è diventato virale ed ha ricevuto il supporto di numerose persone vegane. "Nel 2023 è inaccettabile. Non ci sono altre parole", ha scritto una donna. Un altro utente ha scritto: "Mi dispiace tu abbia avuto quest'esperienza. Io ho vissuto qualcosa di molto simile nel 2014 e da allora per i voli internazionali porto sempre cibo da casa". E ancora: "È così difficile procurarsi uno yogurt alla soia, dei broccoli, dei pomodori e della pasta con formaggio vegano? Non credo...". Non manca il bastian contrario, che fa una provocazione salace: "Dai, penso tu non sia morta di fame in quelle sei ore con il cibo che ti hanno dato".

