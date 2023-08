Sicilia, spunta la cartolina più bizzarra di sempre: "Baci da Gesù"

Esistono ancora le cartoline? La risposta è sì. Qualcuno, in vacanza in Sicilia, ha acquistato una cartolina molto... colorata. La scritta 'Baci' a caratteri cubitali viene impreziosita da alcune foto delle opere d'arte siciliane. Compresa un'icona di Gesù Cristo.

Quando è stata l'ultima volta che hai spedito una cartolina? Tra chi ha meno di trent'anni, ci sono decine di migliaia di italiani che non ne hanno mai inviata una. Chi, invece, oggi non è più giovanissimo, le ricorda con il sorriso. Da ormai quindici anni, se vogliamo mandare lo scatto di una nostra vacanza ad amici e parenti, usiamo le app di messaggistica istantanea. Qualche decennio fa si usavano le cartoline.

Le vendevano i negozi di souvenir, ma anche i tabaccai e gli empori. Visto il basso costo, qualcuno ne acquistava blocchi interi, per spedirne alcune e conservarne altre. Chi voleva inserirla nella cassetta postale, insieme alla cartolina, comprava anche un francobollo: più alto era il costo, più veloce sarebbe stata la consegna. Sono ricordi di un tempo passato: nel 2023 quasi più nessuno compra una cartolina e ancora meno persone le spediscono. I nostalgici le acquistano più come cimelio da collezione che come modo per informare un amico o un parente di trovarsi in vacanza. Oggi, per questo scopo ci sono i social e le app di messaggistica.

La cartolina più brutta di sempre, direttamente dalla Sicilia

Visto il progressivo abbandono di questo mezzo di comunicazione (se così possiamo definirlo), molti tabaccai hanno smesso di acquistare cartoline. E, presumibilmente, anche le aziende che le producevano hanno smesso di stamparle o hanno ridotto in maniera drastica le quantità. Con ogni probabilità, quelle che vedete ancora esposte nei negozi hanno almeno cinque anni di vita. Come dicevamo, per qualcuno sono una sorta di oggetto di collezione, dal momento che a breve spariranno dalla circolazione. Un utente di Instagram ne ha acquistata una, nella città di Scopello, ed ha inviato la foto a una pagina che si chiama, per l'appunto, cartolinebrutte.

Nella parola 'Baci', il grafico ha inserito cinque immagini raffiguranti le più note opere d'arte conservate in Sicilia, tra cui un mosaico raffigurante Gesù Cristo. Il font in alto a sinistra andava molto di moda nei primi anni 2000, motivo per cui i primi esemplari di questo bigliettino probabilmente sono andati in commercio circa venti anni fa. Prima o poi, le cartoline spariranno dalla circolazione, come i telefoni pubblici: a settembre Tim rimuoverà dalle città italiane anche le poche migliaia di esemplari ancora esistenti. I tempi cambiano e insieme a loro le modalità di comunicare tra le persone. Ognuno di noi vuole massima velocità nelle comunicazioni e privacy totale, motivo per cui cartoline e telefoni pubblici non hanno più motivo di esistere.

