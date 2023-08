Nonna 80enne prova per la prima volta la birra alla spina, la sua faccia è comicità pura

Esistono persone che non hanno mai provato la birra alla spina. Una nonna, all'apparenza ultraottantenne, faceva parte di questa categoria. Non è mai troppo tardi e quando la donna ha fatto il suo primo sorso, ha assunto un'espressione facciale irresistibile.

Molti amanti della birra sostengono che quella alla spina sia nettamente migliore rispetto a quella in bottiglia. Premesso che i gusti sono soggettivi e non esiste una verità assoluta in tal senso, ci sono delle considerazioni oggettive da fare. La birra alla spina tende ad essere più fresca rispetto a quella in bottiglia, dal momento che viene conservata e servita direttamente dal fusto. Inoltre i locali che la servono hanno un controllo migliore sulla sua conservazione; viceversa, quelle in bottiglia potrebbero rimanere per ore intere sotto il sole o essere sballottate durante il trasporto dalla fabbrica al locale che le vende.

Un'altra caratteristica vantata dalla birra alla spina, impossibile da replicare in quelle in bottiglia, riguarda il maggior controllo su carbonazione e creazione della schiuma. Ovviamente la birra in bottiglia ha i suoi indiscutibili vantaggi: oltre ad essere trasportabile ovunque, può essere conservata anche a lungo termine senza perdere troppo delle sue caratteristiche. Il fatto che una percentuale altissima di amanti della bevanda preferisca quella alla spina è indicativo, ma la bottiglia in birra ha i suoi pregi.

La nonna prova la birra alla spina per la prima volta in 80 anni

Le birre alla spina sono in circolo da tantissimo tempo, eppure esistono persone che non l'hanno mai provata. Non cosciamo la storia personale della nonna protagonista di un video virale su TikTok. Potrebbe darsi che non sia un'amante dell'alcool e, pertanto, non abbia mai approfondito la conoscenza della birra. È altrettanto possibile che le piaccia bere un bicchierino ogni tanto ma, magari, preferisca il vino o i superalcolici. Quel che è sicuro è che la sua espressione facciale dopo il primo sorso di birra alla spina in 80 anni di età non ha prezzo. Un misto tra disgusto e sorpresa notevole:

A guardare bene il bicchiere che ha in mano, ci accorgiamo che è una birra dal colore ambrato e dalla consistenza robusta, dunque potrebbe non essere filtrata. Il suo sapore, pertanto, è piuttosto lontano da quelle standard in bottiglia. Anche gli amanti della birra alla spina, quando provano sapori diversi dal solito potrebbero avere una reazione simile. Una cosa è certa: la nonna ha resistito 80 anni senza birra alla spina e siamo quasi sicuri che per il resto della vita continuerà a farne a meno senza problemi. Nel frattempo, nel mondo, c'è chi non rinuncerebbe alla birra del venerdì sera per nessun motivo.

