"Mi faccio mettere incinta ogni anno, così non ho il ciclo", influencer sommersa dalle critiche

Una influencer ha pubblicato un video molto controverso: la donna sostiene di farsi mettere incinta dal marito ogni anno, in modo da non avere il ciclo. Scarseggiano i commenti a favore della donna: molti l'hanno attaccata duramente.

La popolazione mondiale aumenta di giorno in giorno: nel 2022 si è superata ufficialmente, per la prima volta, la quota di 8 miliardi di abitanti. Alcune previsioni fatte in passato affermavao che sarebbe salita fino a 11 miliardi, ma più recenti studi hanno smentito tale ipotesi. Quella più realistica è che si arrivi a sfiorare i 9 (qualcuno sostiene che il picco sarà 8.7) entro il 2050. Al contempo, si pensa che attorno al 2100, avverrà una sensibile diminuzione e si scenderà a 6 miliardi.

Quel che è certo è che oggi esistono territori in cui si fanno pochi figli: l'Europa, in tal senso, è l'esempio perfetto. Tra 2020 e 2021 sono nati poco più di 4 milioni di bambini, cifre quasi identiche al record storico negativo registrato nell'anno 1960. I paesi che fanno meno figli in Europa sono Malta, Spagna e Italia, mentre al primo posto per quanto riguarda la fertilità delle donne c'è la Francia. A livello mondiale, nel 2023 è l'India il paese con la crescita della popolazione più decisa: a inizio anno ha ufficialmente sorpassato la Cina ed è diventato lo stato più popoloso al mondo. Insomma, a livello globale si continuano a fare molti figli, sebbene le differenze tra paesi spesso siano molto marcate.

"Incinta per non avere il ciclo", il video controverso della influencer

L'infuencer canadese Chante Schneider ha pubblicato un video controverso. "Quando tuo marito ti mette incinta ogni anno, in modo che non devi avere a che fare con il ciclo". Il filmato è brevissimo: si vedono la donna e il marito e i loro primi due figli che fanno una sorta di balletto; il terzo, come si vede dal pancione, è in arrivo. Non è la prima volta che la influencer pubblica video controversi: nel 2021 ammise di aver contratto volontariamente il Covid, per evitare di sottoporsi al vaccino e sviluppare gli anticorpi contro il virus. Ecco il video tanto discusso in cui 'ringrazia' il marito per averla messa di nuovo incinta.

Nei commenti, qualcuno la supporta: "Adoro questo video" e: "Uso la tua stessa tattica: è dal 2020 che mi faccio mettere incinta". La maggior parte dei commenti, tuttavia, è di tono negativo: "Anche se lo dici per scherzare, non fa ridere affatto", recita una risposta con migliaia di 'Mi piace'. "Usa i contraccettivi e non riprodurti, per favore", è il commento più salace che ha ricevuto. Fa parte del gioco: se si esprimono posizioni così controverse e si punta a far parlare di sé, è inevitabile che arrivi qualche risposta pregna di cattiveria.

LEGGI ANCHE: Influencer paga 1000€ per un pranzo ad Ibiza e mostra lo scontrino: "Guardate il prezzo dell'acqua"