Lombardia, a Mantova ristoratore espone un'insegna sconcertante: possibile che nessuno noti il doppio senso?

Lombardia, un ristoratore di Mantova ha scelto un nome ambiguo per il proprio locale: ecco come l'ha chiamato

Mantova, una città situata in Lombardia, è un gioiello storico e culturale che offre una serie di attrazioni affascinanti per i visitatori. La sua ricca storia, l'architettura mozzafiato e l'atmosfera affascinante la rendono una destinazione da non perdere. Uno dei punti di riferimento più iconici è il Palazzo Ducale, un'imponente residenza dei Gonzaga, una delle famiglie nobili più influenti d'Italia. L'edificio è un capolavoro dell'architettura rinascimentale e ospita affreschi straordinari di artisti come Andrea Mantegna. Esplorarne le stanze lussuose, le corti e i giardini è come fare un tuffo nel passato.

Un'altra attrazione di rilievo è la Rotonda di San Lorenzo, una chiesa rinascimentale dalla struttura unica, progettata da Leon Battista Alberti. La sua cupola e la pianta circolare la rendono un'opera d'arte architettonica unica nel suo genere. Il centro storico di Mantova è un labirinto di stradine acciottolate, piazze pittoresche e edifici storici. La Piazza delle Erbe, con i suoi colorati edifici medievali, è un luogo perfetto per immergersi nell'atmosfera cittadina. La Piazza Sordello è un altro luogo importante, circondata da edifici storici come il Duomo e il Palazzo Vescovile.

Mantova è anche famosa per i suoi laghi, con i tre laghi artificiali circondati da parchi e percorsi panoramici. Il Lago Superiore, il Lago di Mezzo e il Lago Inferiore offrono una rara oasi naturale nel cuore della città. Gli amanti dell'arte possono visitare la Casa del Mantegna, l'antica residenza del pittore rinascimentale che contiene repliche delle sue opere e fornisce uno sguardo nella vita e nell'arte dell'epoca. Infine, per coloro che amano il teatro, il Teatro Bibiena è un luogo da non perdere. Questo posto barocco, famoso per la sua acustica eccezionale e la sua struttura sorprendente, offre spettacoli e concerti che arricchiscono l'esperienza culturale della città. E non mancano, ovviamente, bar e ristoranti. Proprio uno di essi ha un'insegna particolare.

In sintesi, Mantova è una città ricca di attrazioni che spaziano dalla storia all'architettura, dall'arte alla natura. Esplorare le sue strade e i suoi monumenti offre un viaggio affascinante nel passato e nell'arte, catturando l'essenza di questa meravigliosa destinazione italiana. Se poi, tra un'attrazione e l'altra viene un leggero languore, è sempre possibile recarsi in un bar o un ristorante, come quello oggi proposto che ha un nome davvero bizzarro.

Il locale in questione - segnalato dalla pagina Instagram @insegnedime**a in un recente post si chiama: "Il buco della signora". Il doppio senso è dietro l'angolo. Possibile che nessuno lo abbia notato o il ristoratore ha voluto giocare proprio con le parole per suscitare un po' di riso sulla bocca dei passanti? In ogni caso, l'effetto è sconcertante, seppur comico.

