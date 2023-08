Campania, l'errore di italiano sul cartello davanti alla pattumiera è clamoroso: "C'è..."

Campania, sulla pattumiera in strada a Mercato San Severino si legge un errore di italiano clamoroso: ecco cosa c'è di sbagliato

La Campania, una regione incantevole situata nel sud Italia, è famosa per la sua ricchezza culturale, paesaggistica e storica. Le sue attrazioni sono varie e spaziano dalla maestosità di siti archeologici ben conservati alle splendide coste e isole che si affacciano sul Mar Tirreno. Uno dei principali richiami del posto è senza dubbio Pompei, una città antica sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. L'area archeologica qui è incredibilmente affascinante, con strade, case, affreschi e mosaici che offrono un affaccio reale nella vita romana dell'epoca. E proprio alle pendici del Vesuvio si trova Ercolano, un'altra città sepolta dall'eruzione, anch'essa aperta ai visitatori.

Il capoluogo della Campania, Napoli, con la sua vivace atmosfera, offre un mix di storia e modernità. Il Museo Archeologico Nazionale ospita una straordinaria collezione di arte romana e pompeiana, mentre il centro storico è caratterizzato da strade pittoresche, chiese e piazze storiche, tra cui la celebre Piazza del Plebiscito e il Castel dell'Ovo che domina il mare. Da vedere è anche la Costiera Amalfitana, rinomata per la sua bellezza mozzafiato, con strade tortuose che si snodano tra villaggi affacciati sull'acqua e terrazze coltivate a limoni. Positano, Amalfi e Ravello sono alcune delle gemme di questa regione, con le loro case colorate e le viste panoramiche.

Le isole di Capri e Ischia sono altre attrazioni imperdibili. Capri è celebre per i Faraglioni e le Grotte Azzurre, mentre Ischia è conosciuta per le sue sorgenti termali e i trattamenti benessere. Infine, non si può dimenticare la magnificenza della Reggia di Caserta, un imponente palazzo reale che spicca per la sua architettura barocca e i lussureggianti giardini all'italiana. Eppure, anche luoghi meno turistici possono nascondere attrazioni...esilaranti!

Campania, sulla pattumiera a Mercato San Severino spunta un cartello sgrammaticato: ecco cosa recita

La Campania è davvero una regione che offre una vasta gamma di attrazioni, abbracciando storia, arte, cultura e paesaggi mozzafiato. La sua diversità la rende un luogo ideale per i viaggiatori che cercano un'esperienza completa e appagante. Salerno in particolare è una provincia bella quanto Napoli, anche se a volte troppo sottovalutata. Nella sua provincia c'è poi un paesino poco conosciuto: Mercato San Severino. Proprio qui alzando gli occhi si possono vedere cartelli alquanto bizzarri, come quello che ha proposto qualche giorno fa @antonioscaf.1 sul proprio profilo Instagram.

Nello specifico, davanti a una pattumiera è apparsa una scritta con un italiano che definire 'sgrammaticato' sarebbe alquanto riduttivo. "C'è stino per la raccolta dei rifiuti da distributore automatico e gratta e vinci", queste le parole che si leggono sul cartello. L'errore è clamoroso nella prima parte dell'annuncio dove al posto di 'cestino' è stato scritto 'c'è stino'. Viene da domandarsi, ironicamente, cosa succederebbe se non ci fosse 'Stino'?

