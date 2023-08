Diario personale, spunta una pagina irresistibile scritta da una bambina: "Se Paolo non capisce la mia importanza..."

Molti di noi, da bambini, hanno tenuto un diario personale, per imparare a scrivere e dare forma ai propri pensieri. Sul web è spuntata una pagina estremamente carina scritta da una bambina di nome Chiara, che si 'sfoga' contro Paolo, reo di non capire la sua importanza.

Quando eravamo bambini, aspettavamo l'inizio della scuola solo per acquistare un nuovo diario e un nuovo zaino da sfoggiare davanti ai nostri compagni di scuola. A volte, però, insieme al diario su cui segnare i compiti assegnati dai docenti, ne acquistavamo un altro, utile per gli sfoghi quotidiano o semplicemente per ricordarsi di un episodio memorabile. Molti psicologi consigliano anche agli adulti di riprendere questa abitudine, poiché ha numerosi benefici per il benessere mentale.

Scrivere in un diario offre uno spazio per riflettere sulle esperienze, emozioni e pensieri. Scrivendo, forse, possiamo riuscire a conoscerci meglio. Quando scriviamo, riusciamo ad esprimere in maniera chiara e ordinata ciò che ci fa sentire poco a nostro agio, aiutandoci ad affrontare e gestire le emozioni complesse. Non va sottovalutato il fatto che un diario scritto oggi, tra dieci o venti anni, diventerà un documento preziosissimo. La mente umana tende a cancellare moltissime informazioni, ma se scriviamo sul diario del giorno in cui eravamo davvero felici per un motivo particolare, dopo dieci anni rileggeremo quelle pagine con il sorriso.

Il diario di Chiara e lo 'sfogo' contro Paolo

Molti di noi, da bambini, hanno avuto una cotta per un amico, un'amica oppure un(a) compagno/a di classe. È estremamente raro che quelle storielle poi siano proseguite fino a diventare relazioni sentimentali vere proprie, ma ognuno di noi le ricorda con il sorriso. Sul web esiste una pagina che raccoglie foto fatte a diari di bambini. Molti di loro, oggi, sono adulti o stanno per diventarlo. Un esempio è quello di Chiara, che in una pagina del suo diario rispolverata dopo anni, si è ricordata di aver avuto qualche risentimento verso Paolo, il suo fidanzatino dell'epoca.

Molti scherzano sul fatto che, oggi, esista una donna adulta di nome Chiara (Ferragni è il cognome) che è diventata molto ricca, oltre che famosa in tutto il mondo. Non a caso, il commento co più 'Mi piace' recita: "Oggi Chiara è cresciuta ed è diventata imprenditrice digitale e gli gnocchi fatti in casa li fa Federico". L'innocenza e la sincerità che contraddistinguono i bambini strappano sempre un sorriso. Non sappiamo oggi se Chiara sia ancora viva (lo speriamo) e, in caso affermativo, se sia riuscita a realizzarsi come donna. Sarebbe importante sapere anche se, negli anni, ha perfezionato le sue capacità di cuoca, in particolare per quanto riguarda la preparazione degli gnocchi.

