Cuoco scrive all'ingresso del proprio locale un cartello inaspettato, ma perfetto: "Qui le pizze sono più forti di..."

Un pizzaiolo davanti al locale in cui lavora non può fare a meno di utilizzare la parola 'pizza' in un doppio senso, lasciando un cartello esilarante

La pizza è un'icona culinaria italiana che ha conquistato il palato di persone in tutto il mondo. La sua tradizione affonda le radici nella cultura e nella storia dell'Italia, diventando un simbolo dell'identità gastronomica del Paese. Oltre a essere un alimento delizioso, la pizza racchiude un'importante storia sociale e culturale. La sua storia risale a secoli fa. Le sue origini sono legate principalmente alla città di Napoli, dove si sviluppò la pizza marinara, una preparazione semplice a base di pomodoro, aglio, olio d'oliva e origano. Successivamente, la pizza margherita venne creata come omaggio alla regina Margherita di Savoia, combinando i colori della bandiera italiana con pomodoro, mozzarella e basilico.

Inizialmente, la pizza era considerata un cibo da strada e spesso veniva venduta da venditori ambulanti o nelle taverne. Con il passare del tempo, divenne popolare tra le classi lavoratrici napoletane e si diffuse gradualmente in tutto il paese. Durante il XIX secolo, l'arrivo dei forni a legna permise di cuocere la pizza in modo più uniforme e gustoso, contribuendo alla sua crescita di popolarità. Negli anni '50 e '60, la pizza iniziò a diffondersi anche al di fuori dell'Italia, portando con sé la sua autenticità e tradizione. Ristoranti specializzati nella preparazione della pizza cominciarono a sorgere in tutto il mondo, dando vita alla creazione di nuove varianti e reinterpretazioni locali.

Oggi, la pizza è disponibile in innumerevoli versioni, da quelle tradizionali alle più innovative. In Italia, la tradizione della pizza continua a essere rispettata e onorata. I pizzaioli, con la loro abilità nel preparare e cuocere la pizza, rappresentano una figura cruciale nella creazione di un prodotto di alta qualità. Se riescono ad aggiungere anche un po' di spirito nell'avere a che fare con i clienti che le pizze le ordinano, poi, il risultato è divino (e leggermente comico, come dimostra il cartello oggi esaminato).

Davanti a un ristorante spunta una lavagnetta con una scritta comica: ecco come sono le pizze qui

La pizza è più di un semplice piatto; rappresenta una cultura e una convivialità uniche. In Italia, è spesso condivisa tra amici e familiari in un'atmosfera di gioia e allegria. Mangiare pizze è un momento di socializzazione, in cui si condividono storie, risate e momenti speciali. Proprio per questa ragione, nel momento in cui ci si accinge ad entrare in una pizzeria è essenziale avere dei cartelli che risultino invitanti e gustosi. Sicuramente i gestori del locale (il cui screen si deve al profilo Instagram di Cristiano Militello, @cristiano.militello), sono stati davvero bravi in questo.

Difatti è apparsa in una città italiana non meglio identificata (ma potrebbe essere Roma a giudicare dal dialetto utilizzato), un'insegna davanti a una pizzeria che recita: "Pizze più forti di quelle che te dava tu padre". Il gioco di parole risiede nell'utilizzo della parola 'pizza' intesa come cibo e come schiaffo. L'effetto finale fa venir quasi da massaggiare la guancia, tuttavia è decisamente comico.

LEGGI ANCHE: Caserta, ferramenta chiude per le vacanze e il negoziante lascia un avviso in rima: "Siamo in ferie ad agosto per..."