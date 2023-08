Caserta, ferramenta chiude per le vacanze e il negoziante lascia un avviso in rima: "Siamo in ferie ad agosto per..."

Caserta, il negozio di ferramenta chiude per ferie e il suo proprietario lascia un cartello esilarante tutto in rima: ecco cosa recita

Caserta, in Campania, è famosa per la sua maestosa Reggia, un complesso architettonico di grande bellezza e importanza storica. Questa, spesso paragonata alla Reggia di Versailles in Francia, è una delle principali attrazioni della città e attira visitatori da tutto il mondo. È un vero capolavoro dell'architettura e del design. Costruita nel XVIII secolo per volere di Carlo di Borbone, il complesso è caratterizzato da un'imponente facciata, sontuose sale riccamente decorate, lussureggianti giardini e un imponente parco. La celebre Scala Regia, una scala a chiocciola in marmo, è uno dei punti focali dell'edificio e conferisce un'aura di grandiosità al palazzo.

I Giardini della Reggia di Caserta sono un'altra attrazione imperdibile. Questi vasti giardini paesaggistici si estendono su chilometri di terreno e includono fontane, vasche, statue e percorsi panoramiche. I giardini sono ispirati ai principi dell'architettura paesaggistica e offrono una vista spettacolare sulla reggia e sulla campagna circostante. Oltre alla Reggia, la città campana offre altre attrazioni di interesse culturale. Il centro storico, con le sue stradine pittoresche e i palazzi d'epoca, regala un'atmosfera autentica e un'opportunità di immergersi nella storia locale. La Cattedrale di San Michele Arcangelo, con la sua facciata barocca, è un altro punto di riferimento religioso degno di visita.

Per gli amanti dell'arte, il Museo Campano ospita una collezione di reperti archeologici e opere d'arte che raccontano la storia della regione. Da vasi antichi a dipinti rinascimentali, esso offre un'affascinante prospettiva sulla cultura e l'arte di Caserta e del territorio circostante. E poi, guardandosi in giro si possono beccare cartelli e avvisi esilaranti, come quello proposto oggi.

Caserta, spunta un cartello di chiusura ferie comico dal ferramenta: "A settembre torneremo a..."

In definitiva, Caserta offre una varietà di attrazioni che spaziano dalla maestosità architettonica della Reggia di Caserta ai tesori artistici e culturali del suo centro storico. La città rappresenta una destinazione completa. Anche solo passeggiare per le vie della città si possono scovare attrazioni meno 'culturali' e più divertenti, come questo cartello apparso davanti al negozio di ferramenta qualche giorno fa (la foto proviene dal profilo Instagram @ferramenta_masiello).

Trattasi di un avviso geniale perché realizzato tutto in rima. Ecco cosa recitano le parole nello specifico: "Siamo in ferie ad agosto per metter nu poco la capo a posto... Se vedemo a settembre per fa li chiavettieri come sempre". In basso è aggiunto: "Riapriremo il 4 settembre". Il chiavettiere a Napoli e provincia (e in generale in tutta la Campania) è proprio colui che fabbrica chiavi e serrature di immenso valore e bellezza. Gli artigiani delle ferramenta, insomma, sono pronti a ritornare ad agosto dopo essersi goduti l'estate. Il cartello è esilarante, ma questa volta non per errori o strafalcioni.

