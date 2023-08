Albania, a Saranda barista espone una lavagnetta con un messaggio comico davanti al suo locale: "Non hai scelta, devi..."

Albania, a Saranda davanti un bar spunta una lavagnetta con un messaggio esilarante: non ci sono molte possibilità di scelta una volta entrati

Saranda, una delle principali località balneari dell'Albania situata sulla costa dell'Adriatico, è una destinazione affascinante che attrae visitatori con le sue spiagge splendide, la ricca storia e le attrazioni culturali. Questa città costiera è diventata sempre più popolare tra i turisti che desiderano godere del mare cristallino, dell'atmosfera rilassata e delle opportunità di esplorazione. Le spiagge sono indubbiamente tra le sue principali attrazioni. Ksamil, con le sue acque turchesi e le isole al largo, è una delle più famose. Qui è possibile rilassarsi sulla sabbia fine, nuotare nelle acque trasparenti e ammirare le viste panoramiche. Santa Quaranta e Mirror Beach sono anche popolari tra i visitatori in cerca di tranquillità e bellezza naturale.

Uno dei punti di riferimento di Saranda è il Castello di Lekursi, situato su una collina che domina la città. Questo offre una vista spettacolare sulla città, sul mare e sulle montagne circostanti. È anche possibile gustare un pasto o un drink nel ristorante situato all'interno del castello, mentre ci si gode la vista panoramica. La Blue Eye è un'attrazione naturale unica e suggestiva. Si tratta di una sorgente d'acqua di un azzurro intenso, circondata da una vegetazione lussureggiante. Questo luogo incantevole è ideale per una gita fuori città e per entrare in contatto con la natura.

Saranda offre anche opportunità per immergersi nella storia e nella cultura locale. Il Museo Archeologico, ad esempio, ospita reperti che narrano la storia dell'area e delle civiltà che l'hanno attraversata nel corso dei secoli. Inoltre, l'antica città greca di Butrinto, situata nelle vicinanze, è un sito archeologico di grande importanza e bellezza. Una piacevole passeggiata lungo il lungomare di Saranda è un'esperienza da non perdere. Qui si può ammirare l'architettura costiera e godere dell'atmosfera vivace e allegra della città. Durante la serata, il lungomare si anima con ristoranti, bar e locali notturni che offrono opportunità di svago e relax. A tal proposito, uno di questi ha regalato una lavagnetta esilarante al suo ingresso...

Albania, la lavagnetta di un bar a Saranda è esilarante: ecco cosa invita a fare

In sintesi, Saranda è una destinazione completa che offre un mix di bellezze naturali, storia e cultura. Dalle spiagge mozzafiato alle attrazioni storiche e ai panorami spettacolari, questa città costiera albanese regala una varietà di esperienze per soddisfare i desideri dei viaggiatori in cerca di relax, avventura e scoperta. Ai bar poi si trovano cartelli o scritte esilaranti come quella presa oggi in considerazione.

La lavagnetta davanti al locale recita, tradotto in italiano: "Vuoi una birra? A) Sì, B) a, C) b". In sostanza, qualsiasi sia la risposta, la birra sarà sempre quella esatta. Ad accompagnare il messaggio già comico un bel disegno di un boccale di birra. E voi? Accettereste l'invito o non siete amanti della birra? La segnalazione, ad ogni modo, proviene dalla pagina Instagram @scrittesuimuridelmondo.

