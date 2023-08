Liguria, "Altro che Cinque Terre! Vicino Riomaggiore esiste una piscina naturale dalle acque cristalline, ma poco conosciuta": parola di TikToker

In Liguria non ci sono solo le Cinque Terre: vicino Riomaggiore, in particolare, esiste una piscina naturale con acque davvero spettacolari (ed è una zona poco conosciuta): lo racconta un TikToker in un video

Le Cinque Terre sono una serie di cinque pittoreschi villaggi costieri situati lungo la costa della Liguria, in Italia. Ognuno di essi ha il proprio fascino unico e offre diverse attrazioni e attività. Ad esempio, Manarola è noto per il suo bellissimo porticciolo e per le case colorate che si arrampicano sulla collina. Si può fare una passeggiata lungo il Sentiero dell'Amore e godere di viste spettacolari. Situato sulla cima di una scogliera, c'è poi Corniglia che offre panorami mozzafiato sulla costa. È collegato alla stazione ferroviaria da una scalinata panoramica. Qui si può visitare la Chiesa di San Pietro e assaporare i prodotti locali.

Proseguendo c'è Vernazza, un villaggio famoso per la sua affascinante baia, il suo castello e la Torre Aurora. È possibile esplorare le strade medievali, rilassarsi sulla spiaggia e gustare pesce fresco nei ristoranti locali. Lo stesso dicasi per Monterosso al Mare, il villaggio più grande delle Cinque Terre che offre una spiaggia sabbiosa, ideale per il relax e il nuoto. Qui si possono visitare la Chiesa di San Giovanni Battista e fare escursioni nelle vicine colline. Infine, c'è Riomaggiore, noto per le sue colorate case a strapiombo sul mare. Passeggiare per le sue strette vie del centro storico, visitare la Chiesa di San Giovanni Battista e fare un tuffo nelle acque cristalline è d'obbligo. Proprio non lontano da qui, c'è anche una piscina naturale che in pochi conoscono...

Liguria, non solo le Cinque Terre: vicino Riomaggiore c'è una bellezza naturale che conoscono in pochi secondo la testimonianza di un TikToker

Le Cinque Terre sono famose per i loro sentieri panoramici che collegano i villaggi. Ad esempio, c'è il Sentiero Azzurro collega tutte e cinque le località, offrendo incredibili vedute sul mare e sulla costa. Oltre alle attrazioni, qui si può gustare la cucina tradizionale ligure nei ristoranti locali. Pesto, focaccia, frutti di mare freschi e vini sono alcune delle delizie culinarie da provare. E per chi ama l'avventura, in questo bellissimo posto della Liguria si possono noleggiare kayak o fare giri in barca per esplorare la costa da una prospettiva diversa. Insomma, l'atmosfera autentica e rilassata della zona è un'esperienza unica. Passeggiare tra i villaggi, incontrare i locali e godere delle viste panoramiche rende ogni momento speciale.

@jeremifra_travels Una gemma nascosta in liguria 😍 scommetto non la conoscevi 😱🤩 ♬ CENERE - Lazza

Le Cinque Terre sono una destinazione molto popolare, quindi è consigliabile iniziare in anticipo a prenotare alloggio e attività, specialmente durante i periodi di alta stagione. Ma per chi non riuscisse a recarsi proprio qui, sappiate che c'è una speranza. Il TikToker Francesco @jeremyfra_travels sul noto social, racconta di una 'gemma nascosta': "Tutti conoscono le Cinque Terre in Liguria, ma questo che ti sto per dire non lo conosce nessuno. Infatti, nessuno sa che poco prima di esse esiste una piscina naturale dalle acque cristalline - Punta Pineda, gratuita e raggiungibile preferibilmente via mare". Dalle immagini, sembra davvero un posto magnifico.

