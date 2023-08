Bar, sull'asfalto all'ingresso compare una scritta severa (ma giusta): "Se bevi per dimenticare, allora..."

Davanti a un bar, sull'asfalto, è apparsa una scritta che sottolinea come sia lecito anche bere per dimenticare, ma non dimenticandosi di fare qualcosa...

Bere per dimenticare è una frase che si pronuncia troppo spesso e senza capire quanto in realtà possa essere dannoso per la salute dell'essere umano compiere un atto del genere. Ovviamente, in casi come quello raccontato oggi, si fa a scopo puramente goliardico. Infatti, parole simili scritte su lavagnette o sull'asfalto davanti ai bar rappresentano una caratteristica comune in molti locali, soprattutto quelli che si vantano di un'atmosfera informale e accogliente. Tali frasi vengono spesso impiegate per comunicare informazioni pratiche, diffondere promozioni particolari, condividere citazioni ispirate o umoristiche e arricchire l'ambiente con un tocco di originalità e creatività che non tutti possono vantare.

Qualche volta, una semplice esposizione di cartelli o scritte simili rivela il menù del giorno con le prelibatezze culinarie offerte ai clienti più legati al posto. Insomma, i bar utilizzano tale modalità "antica", ma sempre funzionale, per pubblicizzare eventi speciali, prezzi più bassi e orari a partire dai quali si paga di più o di meno un determinato alimento. Spesso tuttavia, alcune scritte sono citazioni divertenti o battute che creano un'atmosfera rilassata e piacevole per gli ospiti. Oltre a ciò, alcuni locali decidono di condividere aforismi che ispirino la clientela o detti che raccontano il loro spirito e la loro modalità di vita.

Ad ogni modo, queste frasi rappresentano un'idea creativa per ottenere l'attenzione dei clienti in qualsiasi circostanza. Piccoli accorgimenti simili finiscono per aggiungere personalità e originalità al bar, rendendo l'esperienza di tutti coloro che qui si servono più piacevole e divertente, come nel caso odierno.

Bar, le parole di questa scritta sono tragicomiche: ecco di cosa si preoccupa il negoziante

Come anticipato, bere per dimenticare non è mai una buona idea. Tuttavia, fa sorridere una scritta che è comparsa davanti a un bar di una città italiana non meglio identificata perché non si sofferma su come potrebbe mai stare chi compie un atto del genere, bensì sul fatto che, chi è in preda all'alcol deve prendere un accorgimento importante prima di iniziare a 'far serata'. E no, non si tratta di trovare un amico che poi lo porti a casa se ha alzato troppo il gomito...

La frase, segnalata dal gruppo Facebook 'Cartelli, insegne e annunci strani divertenti e assurdi' recita sull'asfalto: "Se bevi per dimenticare, paga prima". Da un lato è un consiglio severo perché non si preoccupa minimamente della salute della persona che beve fino allo stare male (per dimenticare, purtroppo, è quasi sempre così), dall'altro è un'esortazione giusta perché andare via da un locale senza pagare la consumazione è decisamente sconveniente. In ogni caso, potrebbe essere vantaggioso piazzare un cartello del genere se si è proprietari di un bar all'aperto (dove 'fuggire senza pagare' è purtroppo ancora un reato troppe volte commesso).

