Piazza un cartello contro i ficcanaso davanti al cancello di casa: "Il cane è buono, attenti a..."

Mette un cartello davanti casa per evitare che entrino disturbatori vari: la scritta dice di fare attenzione non al cane, ma a...

Piazzare un cartello davanti a un cancello può avere diversi scopi e finalità, a seconda della situazione e del contesto. Ad esempio, può essere utilizzato per comunicare informazioni importanti a chiunque si avvicini: si potrebbe utilizzare un segnale del genere per avvertire di lavori in corso, indicare un cambio di orario o fornire istruzioni specifiche. Questi segnali tuttavia possono essere usati anche per avvisare delle potenziali situazioni di pericolo o di rischio. Per citare qualche caso, un'area pericolosa, una proprietà privata o un pericolo come la presenza di un cane non troppo amichevole.

Un cartello può essere utilizzato per indicare la direzione da seguire o per fornire informazioni su come raggiungere una determinata destinazione. Questo può essere particolarmente utile se il cancello è l'accesso a un luogo di interesse pubblico o privato. Se si tratta, invece, di una proprietà privata come nel caso odierno si potrebbe rendere necessario piazzare un biglietto per richiedere il rispetto della privacy o per informare che l'accesso è vietato. In alcuni casi, le persone possono decidere di scrivere un cartello per esprimere un messaggio creativo, artistico o umoristico. Proprio così deve aver pensato qualcuno che ha lasciato un cartello esilarante davanti al proprio cancello...

Mette un cartello esilarante davanti casa: il problema non è il cane

In generale, un cartello davanti a un cancello serve a comunicare informazioni chiare e rilevanti a chiunque possa entrare in contatto con quella zona. Per questo deve essere comprensibile, ben visibile e adeguato allo scopo che si desidera raggiungere, anche qualora si tratti di una semplice risata, come in questo caso. A segnalare l'avviso in questione è il comico, attore, showman, personaggio televisivo e radiofonico Cristiano Militello sul proprio profilo Instagram @cristiano.militello. Il conduttore, infatti, spessissimo posta delle situazioni divertenti o dei cartelli con scritte che fanno sorridere per un motivo o l'altro.

Ebbene, proprio Militello qualche giorno fa ha pubblicato la foto di un cancello di una casa davanti al quale è affisso un cartello comico. Se di solito quando ci sono amici a quattro zampe, si legge: "Attenti al cane", questa volta i ficcanaso (o in generale chiunque si avvicini all'abitazione), dovranno preoccuparsi di altro. L'avviso recita infatti: "Il cane è buono! Attenti a mia moglie".

Il tono del messaggio è chiaramente ironico. Probabilmente il proprietario della casa voleva solo rassicurare sul fatto che il suo cagnolone sia bravo, e asserire che bisognerebbe temere di più la consorte deve essergli sembrato un modo esilarante per comunicarlo. E voi? Se foste sua moglie cosa fareste? Accettereste di avere esposto un cartello simile alla mercé di chiunque?

