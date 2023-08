Negozio di articoli per la pesca, in vetrina compare la scritta più ingannevole mai letta: "Esca..."

Davanti a un negozio che vende articoli per la pesca compare una scritta alquanto fuorviante: ecco cosa recita

Un negozio di articoli per la pesca offre una varietà di prodotti e attrezzature pensate per soddisfare le esigenze dei pescatori, dai principianti agli esperti. In primis qui si trovano le canne da pesca disponibili in diverse lunghezze, azioni e materiali, progettate per varie specie ittiche. Ci sono poi i mulinelli utilizzati per gestire la linea e l'esca. Ne esistono di diverse tipologie: rotanti, a bobina fissa e a mosca. In una bottega del genere non mancano tutti gli accessori adatti allo sport in questione come galleggianti, piombi, girelle, ami da pesca, trecciati, fili da pesca, reti da pesca, pinze e forbici per tagliare la lenza.

Nei negozi di articoli per la pesca, non manca anche l'abbigliamento pensato appositamente per praticarla come cappelli, giacche, gilet e pantaloni resistenti all'acqua. Fondamentali pure box e custodie per conservare e organizzare le esche, gli ami e gli altri accessori da pesca. Qualcosa che facilmente si può trovare in botteghe che vendano oggetti per questo sport sono i righelli per misurare la dimensione dei pesci catturati e le bilance per pesare il proprio bottino. Ormai, con l'evoluzione tecnologica, alcuni negozi possono offrire strumenti elettronici come ecoscandagli, fishfinder e GPS per aiutare l'acquirente e futuro pescatore a localizzare le prede.

Libri, DVD e risorse educative che forniscono informazioni su diverse tecniche di pesca, specie ittiche e consigli pratici sono oggetti che pure ogni tanto - più raramente, possono trovarsi in negozi specializzati. Ciò che spunta all'ingresso sempre, invece, è una vasta gamma di esche artificiali, ami e accessori per attirare diverse specie di animali acquatici... Proprio in questo reparto, di recente, è sbucato un cartello particolare...

Negozio di articoli per la pesca, ecco il cartello esilarante apparso all'ingresso cosa recita

Cristiano Militello è un conduttore televisivo, uno speaker radiofonico, un attore e uno showman sempre pronto a strappare il sorriso a tutti. Questo lo fa non solo attraverso i mezzi di comunicazione già elencati, ma anche sui social, dove ha una pagina Instagram molto seguita: @cristiano.militello. All'interno del proprio profilo, il cabarettista non esita a postare situazioni assurde e divertenti o fotografie di cartelli sgrammaticati o fuorvianti. Il caso esaminato oggi è proprio quello di una scritta bizzarra apparsa davanti a un negozio di articoli per la pesca.

All'ingresso, la bottega in questione ha tutte le esche possibili e immaginabili per i propri clienti, non solo morte, ma anche vive. Così, ha affisso un cartello che recita: "Esca viva". Il fatto è che pur rappresentando semplicemente la descrizione di ciò che viene venduto queste due parole messe insieme così, possono anche avere un altro significato. 'Esca' è infatti - per com'è scritto perché la pronuncia invece è differente, anche la terza persona dell'imperativo di uscire. Pertanto, l'avviso risulta decisamente ingannevole. Non trovate?

