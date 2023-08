"Guardate gli ospiti cosa hanno lasciato nel mio Airbnb: sono diventata ricca"

Le persone che hanno un appartamento in affitto su Airbnb e piattaforme simili spesso ottengono guadagni sostanziosi a fronte di sforzi minori rispetto ad altri lavori. Non mancano i disagi, ma a volte chi lascia l'appartamento a soqquadro rischia di dimenticare oggetti molto preziosi.

Airbnb e piattaforme simili dedicate agli affitti brevi sono croce e delizia degli italiani. Da una parte esistono decine di migliaia di persone che sono diventate host di professione, sfruttando la crescita delle compagnie e low cost e il contestuale aumento di richieste di affitti brevi. Dall'altra non mancano le lamentele verso chi ha cambiato il mercato immobiliare, smettendo di affittare 12 mesi l'anno e rendendo molto difficile trovare un appartamento in cui vivere.

La domanda che bisogna porsi in questi casi è: chi critica cosa avrebbe fatto se avesse avuto un appartamento di proprietà? Avrebbe preferito l'uso turistico, che porta maggiori guadagni e (forse) meno problemi burocratici? Probabilmente sì. Ad ogni modo, in futuro le cose potrebbero cambiare, ma da ormai dieci anni per chi viaggia è normalissimo preferire un appartamento trovato su Airbnb a una stanza d'albergo come alloggio. Fare l'host di professione non significa dormire sonni tranquilli e incassare soldi passivamente. È pur sempre un lavoro a contatto con il pubblico e pertanto possono nascere problemi piccoli e grandi per colpa di terze persone.

"Guardate come hanno lasciato il mio Airbnb"

Alcuni proprietari di appartamenti per affitti brevi si occupano in prima persona delle pulizie, molti delegano ad altri questo compito, dietro pagamento. Tra le persone che fanno da sé c'è una donna, proprietaria di un appartamento a Miami, in Florida. Siamo certi che centinaia di host italiani abbiano assistito a scene molto simili nella propria vita. Nel trentacinquesimo video pubblicato sul suo profilo TikTok, la donna mostra come degli ospiti che hanno prenotato tramite Airbnbe soggiornato tre notti hanno lasciato il suo appartamento. Da una parte, è impossibile non notare il disordine totale e la tanta spazzatura che dovrà rimuovere. Tuttavia, molti degli oggetti lasciati in casa hanno un valore commerciale di varie decine di euro. In particolare l'ultimo: un paio di occhiali di Coco Chanel.

Con ogni probabilità, la donna getterà nel lavandino quello che rimane delle bottiglie di alcolici aperte. Quelle ancora chiuse, però, valgono diverse decine di dollari. Anche alcune bevande lasciate in frigo ancora sigillate saranno sicuramente portate a casa e consumate da lei e dalla sua famiglia, risparmiando non poco. "Sono diventata ricca", dice scherzando (o forse no?) l'autrice del video nella didascalia. Una cosa è certa: se gli ospiti non le chiederanno di restituire loro gli occhiali Chanel, forse non è diventata ricca, ma ha trovato per terra (letteralmente) un oggetto che vale alcune centinaia di dollari. Avere un appartamento su Airbnb ha più lati positivi che negativi.

LEGGI ANCHE: Stati Uniti, affittano casa su Airbnb e nel seminterrato trovano un macabro dettaglio: "È l'appartamento di un serial killer?"