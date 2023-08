Bagno pubblico, all'ingresso spunta un biglietto iconico: è una vera (e comica) dedica al gabinetto!

Bagni pubblici, davanti a uno di essi salta fuori un cartello divertente: la condizione in cui si entra e in cui si esce dal posto è molto differente

In Italia, i bagni pubblici possono essere trovati in diverse località, come stazioni ferroviarie, aeroporti, centri commerciali, aree turistiche e alcune zone pubbliche all'aperto. Tuttavia, la disponibilità e la qualità di questi posti possono variare notevolmente da luogo a luogo. In aree turistiche popolari, come città d'arte, luoghi storici o spiagge, si potrebbero trovare toilette appositamente installate per i visitatori. Bisogna tuttavia tener presente che in alcuni posti potrebbe essere richiesto un piccolo pagamento per il loro utilizzo. Ovviamente anche le stazioni ferroviarie e degli autobus tendono ad avere luoghi in cui espellere i propri bisogni, ma la qualità potrebbe non essere sempre ottimale.

Gli aeroporti italiani di solito sono i luoghi che più offrono bagni pubblici ben mantenuti. Nonostante ciò, anche qui, in alcuni sedi, potrebbe essere richiesto un pagamento per l'accesso. Molti centri commerciali poi dispongono di toilette per i visitatori, spesso gratuiti e mantenuti in buone condizioni. Lo stesso dicasi per ristoranti, bar e caffè (qui però la consumazione è quasi sempre obbligatoria, anche solo per una bottiglietta d'acqua, per usufruirne). Alcune città, soprattutto quelle più grandi, possono avere bagni pubblici all'aperto in piazze o nelle vicinanze di attrazioni turistiche. In diversi casi, potrebbero essere gestiti da organizzazioni locali o dal comune.

In generale, dal momento che i bagni pubblici possono essere presenti in diverse località in Italia, è sempre una buona idea essere preparati portando con se carta igienica, disinfettante per le mani e monete per eventuali pagamenti richiesti. La qualità e la disponibilità di toilette possono esserci praticamente ovunque (come avete avuto modo di constatare), ma la bellezza è sempre relativa ed è anche nei piccoli dettagli...

Bagno pubblico, spunta un cartello esilarante (ma a lieto fine): ecco cosa recita

Cristiano Militello (su Instagram @cristiano.militello) è un comico, attore, showman, personaggio televisivo e radiofonico italiano. A caratterizzare la sua persona è una certa prontezza di spirito. È grazie ad essa che ha creato una pagina sul noto social fucsia del gruppo Meta all'interno della quale si sofferma su momenti esilaranti, in particolare cartelli che non dovrebbero avere le scritte che hanno o che sono sorprendenti per qualche ragione.

Quello preso in esame oggi è un cartello di un bagno pubblico che, nonostante tutto, riesce a far fare una bella figura a chiunque l'abbia scritto. Le parole che si leggono sono: "Wc. Qui si entra pesanti e dolenti e si esce felici e contenti". Insomma, è una sorta di dedica al gabinetto, senza il quale non ci si potrebbe liberare tanto agevolmente dei propri bisogni.

