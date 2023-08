Ferie, sulla saracinesca del negozio spunta un cartello surreale: c'è qualcosa che non quadra

Le ferie sono necessarie per tutti dopo un anno di duro lavoro. Così, un negoziante lascia il proprio cartello davanti alla saracinesca, ma qualcosa non quadra...

Lasciare un avviso di ferie davanti a un negozio è una pratica comune per informare i clienti che il negozio sarà chiuso per un determinato periodo di tempo. Bisognerebbe, pertanto, creare un avviso visivamente accattivante e leggibile per comunicare con il proprio pubblico, utilizzando un cartellone o un cartello ben visibile, preferibilmente di dimensioni leggibili da lontano. È possibile, d'altro canto, sfoggiare colori e font che richiamino il marchio del proprio negozio. Di base è necessario assicurarsi che l'avviso indichi chiaramente che la bottega sarà chiuso per ferie, includendo le date esatte di inizio e fine, in modo che chi usufruisce del posto possa comportarsi di conseguenza.

I commercianti più aperti possono anche includere una breve nota sul motivo delle ferie, ad esempio "Chiusi per ferie annuali" o "Chiusi per manutenzione". Nel caso in cui i clienti abbiano domande urgenti o abbiano bisogno di assistenza durante il periodo di chiusura, sarebbe buona norma (ma non è obbligatorio) includere un numero di telefono o un indirizzo email a cui possano rivolgersi. Fatto tutto ciò non resta che posizionare l'avviso in un luogo ben visibile, preferibilmente vicino all'ingresso del negozio o sulla saracinesca, assicurandosi che il cartello sia facilmente leggibile dalle persone.

Ovviamente, lasciare l'avviso almeno qualche giorno prima dell'inizio delle ferie in modo che i clienti abbiano il tempo di essere informati, è d'obbligo. Alla stessa maniera, è fondamentale controllare che le informazioni sul cartello siano corrette per evitare ciò che è successo a questo commerciante...

Ferie, il cartello sulla saracinesca presenta un errore che confonde tutti: impossibile capire quando riapre il negozio

Lasciare un avviso di ferie è una pratica di buon senso per mantenere i propri clienti informati e per evitare possibili inconvenienti. Bisogna assicurarsi che l'avviso sia professionale, chiaro e ben posizionato per massimizzare l'efficacia della comunicazione. Ma soprattutto non bisogna sbagliare i giorni! Un cartello, segnalato dalla pagina Instagram @chiuso.x.ferie, ad esempio, fa proprio questo sbaglio clamoroso.

"Chiuso per ferie. Si riapre martedì 30 agosto", queste le parole leggibili sul cartello. Visto così sembrerebbe proprio un avviso chiaro, semplice e pulito. Il problema è che, prendendo il calendario, il 30 agosto non è affatto martedì, bensì mercoledì. Pertanto questo biglietto risulta surreale perché è impossibile comprendere quando riaprirà davvero il negozio. Martedì 29 agosto o mercoledì 30? Nel dubbio coloro che ne hanno bisogno potrebbero recarsi nel luogo a mezzanotte tra l'uno e l'altro giorno. Certo, questo funzionerebbe solo se fosse un bar o un locale notturno perché difficilmente le botteghe sono aperte a quell'ora!

