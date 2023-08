Bologna, sul balcone della casa compare una foto del più colto d'Italia: "Quel sorriso, quel maledetto sorriso"

Bologna, il balcone di una casa esibisce fieramente una fotografia di uno degli uomini più colti d'Italia: ecco di chi si tratta

Bologna è ricca di storia, cultura e cibo delizioso. Il cuore della città è costituito da Piazza Maggiore, circondata da edifici medievali e rinascimentali, tra cui il Palazzo Comunale (Palazzo d'Accursio) e la Basilica di San Petronio (una delle chiese più belle d'Italia con una facciata imponente, opere d'arte e l'orologio solare più grande del mondo): è un luogo ideale per passeggiare e ammirare l'architettura. Iconiche però sono anche la Torre degli Asinelli e la Torre Garisenda, parte del paesaggio cittadino da secoli. È possibile salire sulla prima per ottenere una vista panoramica del capoluogo emiliano-romagnolo.

L' Archiginnasio è invece un edificio storico che ospitava l'Università di Bologna ed è riccamente decorato con stemmi e riferimenti accademici. La "Anatomical Theatre" è un punto culminante, dove sono state effettuate lezioni di anatomia. Sempre rimanendo in ambito studentesco, da visitare sono anche il Museo di Palazzo Poggi (che ospita una vasta collezione di reperti scientifici, anatomici e strumenti storici), quello d'Arte Moderna (con bellissimi dipinti, sculture e installazioni), e quello Internazionale dedicato alla storia della musica.

Il Mercato di Mezzo (con una varietà di bancarelle che offre cibo fresco, prodotti locali e specialità regionali), il Santuario di Santo Stefano (conosciuto anche come "Le Sette Chiese", essendo un complesso di chiese collegate), il Quadrilatero (quartiere noto per le sue stradine acciottolate, i negozi artigianali e le gastronomie) e la Basilica di San Luca è situata sulla cima di una collina costituiscono le ultime attrazioni degne di nota in città.

Quelle sopracitate sono solo alcune delle molte attrazioni che Bologna ha da offrire. La città è rinomata per la sua architettura storica, la vibrante scena culinaria e le ricche tradizioni culturali, che la rendono un luogo affascinante da esplorare. Anche solo passeggiare per il capoluogo emiliano e alzare lo sguardo può riservare delle strane sorprese. Un esempio? Ce lo fornisce la pagina Instagram @balconidime**a, palesando una terrazza davvero 'alternativa'. Ecco chi vi è raffigurato.

Trattasi di uno degli uomini più colti d'Italia, figlio di un altro grandissimo uomo che ha fatto la storia della divulgazione scientifica su piccolo schermo. Ci riferiamo ad Alberto Angela, erede di Piero Angela. Proprio una sua gigantografia è stata affissa sul muro di una terrazza a Bologna. Che sia un uomo intelligente è fuori discussione, ma probabilmente chiunque lo abbia scelto come abbellimento del proprio balcone lo troverà anche un uomo molto affascinante. La didascalia che accompagna il post infatti è: "Quel sorriso, quel maledetto sorriso".

