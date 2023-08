Corea, "Mamma mia quante stranezze negli hotel! La più folle riguarda il frigorifero", la testimonianza virale di una TikToker italiana

Corea, una TikToker italiana racconta la sua esperienza negli hotel qui: l'usanza più strana riguarda qualcosa che si può trovare nel frigorifero

La Corea del Sud ha una cultura ricca e affascinante, con usi, costumi e tradizioni che risalgono a secoli di storia. Il saluto tipico ad esempio è il "jeong" o "annyeonghaseyo", che si traduce in "Ciao". Il rispetto per gli anziani è molto importante nella cultura del posto; ciò si riflette nel linguaggio utilizzato, nelle espressioni di rispetto e nelle gerarchie sociali. Il tradizionale abbigliamento, chiamato "hanbok", è indossato in occasioni speciali come matrimoni, festività e cerimonie. Il "jeogori" è la giacca superiore, mentre la "chima" è la gonna.

I pasti in Corea del Sud sono spesso condivisi e vengono serviti diversi piatti contemporaneamente. Essi includono il riso, le zuppe, le verdure, i piatti di carne e il kimchi (cavolo fermentato piccante). La gerarchia sociale è importantissima nella cultura di questa nazione. L'età, la posizione nella famiglia e lo status sociale influenzano le relazioni e le interazioni. È importante dimostrare rispetto verso coloro che sono più anziani o in posizioni di autorità. Se ci si reca in vacanza qui bisogna ricordarsi che alcuni gesti comuni in Occidente possono avere significati diversi nel Paese in questione. Ad esempio, indicare con il dito indice può essere considerato maleducato.

Corea, TikToker italiana testimonia: "Ci sono troppe stranezze negli hotel, eccovi la peggiore!"

Ovviamente vale la pena ricordare che le usanze e le tradizioni possono leggermente variare a seconda delle regioni e delle generazioni. Rispettare e comprendere la cultura locale è fondamentale quando si viaggia o si interagisce con persone di altre culture. Per citare qualcosa di particolare, occorre ad esempio, togliere sempre le scarpe all'ingresso delle case e di alcuni luoghi: è un segno di rispetto e pulizia. Ma non è questa la sola 'stranezza' per gli italiani che si recano nel posto.

In particolare, la TikToker Irene Colzi esordisce in uno dei suoi ultimi video con: "Mamma quante stranezze ci sono negli hotel in Corea. È vietato usare le scarpe, ma in camera non solo troverai le pantofole, ma ti forniscono anche il pigiama che oltretutto è sempre molto carino". Successivamente mostra il resto della camera di hotel: "Ma a cosa serve questo fornetto direte voi? Per sterilizzare le tazze!". La sorpresa più grande è tuttavia nel frigorifero.

"Se apri il frigo troverai una maschera per il viso. Giuro sono fissati con la skincare. Anche l'angolo beauty che si trova negli hotel è una figata. Trovi lacca, spazzole, ma anche profumi e tonici. E anche la piastra! Pazzesco", dichiara quasi scioccata dalla cosa. E non finisce qui. "Un po' meno pazzeschi gli asciugamani. Come si fa ad asciugarsi con asciugamani mini? Anche le docce sono tutto un programma. Si trovano in mezzo alla stanza e non hanno tende, si bagna tutto. I water però sono fighissimi. Bidet incorporato, ma se c'è un problema l'uscita di sicurezza è questa, ovvero bisogna prendere il kit di sicurezza e calarsi dalla finestra. Ah, tutto molto bello", conclude il filmato.

LEGGI ANCHE: Ape Car, trasportatore mette un cartello comico accanto alla targa: "Prima della crisi ero..."