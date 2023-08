Ape Car, trasportatore mette un cartello comico accanto alla targa: "Prima della crisi ero..."

Ape Car, il trasportatore che lo guida ha deciso di lasciare un cartello comico sul retro del mezzo: ecco cosa recita la scritta

L'Ape Car è un veicolo a tre ruote prodotto dalla Piaggio, un'azienda italiana famosa per la produzione di motociclette e veicoli commerciali leggeri. Esso è stato introdotto per la prima volta negli anni '40 ed è diventato un'icona del trasporto leggero e della mobilità urbana in molte parti del mondo. È caratterizzato dalla sua forma compatta e dal design distintivo, con una cabina per il conducente a forma di cupola e un piccolo vano di carico posteriore. È in genere utilizzato per trasportare cose leggere e passeggeri in contesti urbani e suburbani.

Il nome "Ape" deriva dalla somiglianza del veicolo a un'ape sia per il suo aspetto che per le origini motociclistiche dell'azienda Piaggio. Questo veicolo è molto versatile e può essere adattato per diversi scopi. Esistono differenti versioni di Ape Car. C'è ad esempio l'Ape Van (con il vano di carico posteriore che può essere aperto o chiuso a seconda delle esigenze), l'Ape Calessino (progettata per il trasporto passeggeri, spesso utilizzata come veicolo turistico o per brevi spostamenti nelle zone costiere) e l'Ape TM (che può essere sia un piccolo camioncino, sia un veicolo per il trasporto passeggeri). Ma non finisce qui.

Ci sono anche altre varianti di Ape Car: lApe Cross Country ad esempio ha caratteristiche più robuste ed è adatta per affrontare terreni più difficili. Ultimamente, poi, in risposta alle esigenze di sostenibilità e mobilità urbana, Piaggio ha introdotto le versioni elettriche dell'Ape Car. Insomma, è un mezzo tutto sommato molto versatile a seconda degli scopi, ma non è... qualcosa che il trasportatore di turno ha ricordato!

L'Ape Car viene utilizzato per una vasta gamma di scopi, tra cui consegne, vendita ambulante di cibo, trasporto turistico, manutenzione di parchi e giardini, e molto altro ancora. Grazie alla sua dimensione compatta e alla facilità di manovra, è accolto positivamente in molte comunità come una soluzione pratica per la mobilità leggera e sostenibile. Tuttavia, non sarà mai in grado di trasportare grossi carichi. Ed è proprio questo ciò che lamenta un conducente che ha affisso, accanto alla targa del suo mezzo, un cartello comico.

La segnalazione proviene dalla pagina Instagram @cartellidivertenti. Sul retro dell'Ape Car della Piaggio in questione si può leggere a chiare lettere: "Prima della crisi ero un tir". Insomma, il suo conducente - evidentemente - per motivi economici, ha dovuto rinunciare a un mezzo certamente più prestante in termini di possibilità di trasporto merci. Nonostante ciò, volendo guardare il lato positivo, le spese per la gestione di un veicolo più piccolo saranno inferiori.

