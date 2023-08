Camion, la scritta sul retro del mezzo è macabra: "Il legno ti dà calore e profuma, ma..."

Sul retro di un camion in viaggio si può leggere una scritta alquanto macabra con un protagonista inaspettato: il legno. Ecco cosa recita

Le scritte sul retro di un camion possono rappresentare una varietà di informazioni, comunicazioni e avvertenze. Molte volte, si trova il nome dell'azienda di trasporto o della compagnia proprietaria del mezzo. Questo può essere un modo per identificare il furgone e l'azienda che lo gestisce. In alcuni casi viene incluso anche un numero di telefono o un sito web che consenta alle persone di ottenere ulteriori informazioni o contattare la società per scopi commerciali. Certe volte, tali mezzi possono informare con stampe varie il tipo di carico che trasportano o le sue caratteristiche speciali, come "pericoloso" per indicare sostanze tossiche.

Alcune scritte sul retro possono contenere avvertenze di sicurezza o istruzioni per il personale che maneggia il camion o che potrebbe essere coinvolto nel suo transito. I mezzi che attraversano i confini, poi, possono avere indicato dietro il paese di origine o la destinazione, oltre a eventuali accordi commerciali o doganali. C'è anche chi sceglie di mostrare slogan aziendali, promuovere il proprio marchio o scrivere numeri di emergenza o informazioni sulle procedure da seguire in caso di incidenti o problemi (insomma, le parole stenografate potrebbero indicare informazioni logistiche).

In alcune situazioni, i camion potrebbero essere utilizzati per promuovere eventi, prodotti o servizi, simili agli annunci pubblicitari sui veicoli. In genere, le scritte sul retro di un furgoncino servono a scopi informativi, promozionali e di sicurezza. Tuttavia in altri casi non è proprio così.

La pagina Instagram del personaggio televisivo, attore, comico, showman e conduttore radiofonico di Radio 105 Cristiano Militello (@cristiano.militello) è davvero quella giusta da seguire perché riesce sempre a strappare a tutti coloro che lo fanno una sincera risata. Anche nel caso odierno non fa eccezione. Il cabarettista, infatti, ha pubblicato una foto di un camion il cui retro ha una scritta tragicomica. Ecco nello specifico cosa recita la frase (interamente dedicata al legno).

"Il legno ti prende dalla culla, ti arreda la casa, ti dà calore, profuma e ti accompagna all'aldilà", queste le parole che si leggono sul retro di un camion segnalato proprio da Cristiano Militello. In effetti si tratta di pura verità, tuttavia la proposizione finale (quella legata alla morte) presenta qualcosa di decisamente macabro. Di solito, infatti, le scritte sul retro di un mezzo di trasporto possono essere varie (e non ne mancano alcune davvero esilaranti), ma questa riesce a lasciare l'amaro in bocca ponendo chiunque la legga di fronte all'amara verità, quella per la quale il legno - grande protagonista della storia, accoglie nella vita e nella morte.

