"Hai sempre tagliato l'ananas in maniera sbagliata", chef mostra il metodo perfetto

L'ananas è uno dei frutti tropicali più amati dagli italiani. Molti amano mangiarlo, ma quasi a nessuno piace tagliarlo. Un video virale mostra il metodo perfetto mostrato da uno chef, semplice e dal risultato soddisfacente.

L'ananas è un frutto tropicale apprezzatissimo in tutto il mondo, grazie alle sue numerose caratteristiche positive. Arrivato in Europa dalle Americhe tropicali, l'ananas è un frutto dal sapore delizioso e dalle spiccate proprietà benefiche per la salute. Anche in pieno inverno, dona al nostro palato un gusto unico e rinfrescante. Può essere consumato come spuntino fresco, ma anche come base di dessert e base per bevande rinfrescanti. Proprio la sua polpa succosa e fibrosa è perfetta per scatenare la fantasia e dare vita a cocktail e frullati dal sapore deciso.

Oltre che essere buono, fa anche molto bene. È una fonte importante di vitamina C, che come noto sostiene il sistema immunitario e promuove la salute della pelle. Al suo interno c'è anche la bromelina, un enzima naturale che favorisce la digestione ed ha effetti anti-infiammatori. Oltre che la vitamina C, è ricco anche di vitamina B e manganese, due elementi che contribuiscono alla salute delle ossa e al metabolismo energetico. Nelle cucine tropicali viene usato anche come accompagnamento per insalate e piatti a base di riso, mentre in Italia è consumato quasi esclusivamente come frutta.

"Hai sempre sbagliato a tagliare l'ananas"

L'ananas ha una buccia (se così possiamo definirla) molto più dura e legnosa rispetto ai frutti a cui siamo abituati. Sbucciare una mela o una pesca è facilissimo, mentre l'ananas richiede più impegno, soprattutto se non si vogliono perdere pezzi preziosi di frutta. Ognuno, con l'esperienza, ha trovato il proprio modo di farlo a pezzi. Eppure c'è sempre da imparare dai migliori. Uno chef cinese ha mostrato come lui taglia l'ananas e il risultato è tanto preciso quanto soddisfacente. Siamo sicuri che pochissimi di voi utilizzino questo metodo, che "sfrutta" proprio la parte legnosa, quella più fastidiosa. Ecco il video che sta spopolando sui social:

I bet you have been cutting pineapple 🍍 wrongly 🤞🏿🤣🤣 pic.twitter.com/aL32cj6pNM — ✖️e k i (@XekiHlongwane) March 9, 2023

Sicuramente lo chef usa un coltello professionale molto affilato, ma molti di noi in casa ne hanno uno simile. Guardando il video con attenzione e facendo un po' di pratica, la sua tecnica può essere assimilata da ciascuno di noi. Oltre che soddisfacente per gli occhi, questo metodo dà anche un risultato finale che farà piacere ai vostri eventuali ospiti: grazie alla parte legnosa, si eviterà di sporcarsi le mani. Nei commenti, qualcuno scrive: "Odio che questo metodo abbia così tanto senso", implicando che lui (o lei) non ci aveva mai pensato prima. Essendo un frutto tropicale, in Italia l'ananas è disponibile 12 mesi l'anno. Fa bene ed è buono, per questo ne andrebbe consumato sempre di più.

