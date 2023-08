Londra, davanti alla tavola calda appare scritto il piatto del giorno (molto discutibile): non è per tutti gli stomaci!

Londra, su una lavagnetta all'ingresso di una tavola calda spunta il nome del piatto forte del giorno che non è per niente adatto a tutti: ecco cosa c'è scritto

Londra è una città ricca di storia, cultura e attrazioni turistiche. Ci sono molte cose da vedere qui. Ad esempio, l'iconico orologio Big Ben e il Palazzo di Westminster, sede del Parlamento britannico, ma anche il Tower Bridge (ponte levatoio di fama mondiale attraversa il fiume Tamigi ed è uno dei simboli più riconoscibili della città). Il British Museum e la London Eye (grande ruota panoramica da cui si possono ammirare magnifiche viste panoramiche) costituiscono altri luoghi da non perdere.

E come non guardare, anche solo da lontano Buckingham Palace con il suo particolare Cambio della Guardia? E ancora il museo Tate Modern, Covent Garden, Piccadilly Circus, l'abbazia di Westminster, il grattacielo The Shard, il Camden Market... Insomma, ci sarebbe fin troppo da fare a Londra. Mangiare cose tipiche, poi, è d'obbligo. E non esiste solo il fish and chips! Non pensatelo neanche per un attimo.

Anche a Londra ci sono le tavole calde, conosciute anche come "trattorie", "osterie" o "ristoranti di cucina casalinga". Essi luoghi dove si servono pasti semplici e tradizionali a prezzi accessibili. Molte di queste offrono anche dei "piatti del giorno" o "menu del giorno". Questi sono pasti fissi, preparati quotidianamente dallo chef o dalla cuoca, solitamente in base ai prodotti freschi disponibili in quel periodo. Solitamente ci sono sempre un antipasto, un primo piatto (come pasta o risotto), un secondo piatto (carne o pesce) con contorni e un dolce.

Londra, il piatto del giorno di una tavola calda non è per tutti: ecco cosa propone il locale

I piatti del giorno, anche a Londra, sono spesso una scelta popolare perché offrono ai clienti un'opzione diversa ogni giorno, permettendo loro di assaggiare specialità regionali e piatti stagionali preparati con ingredienti freschi e di qualità. Il punto è che non sempre i cibi che vengono offerti in maniera quotidiana possono soddisfare il piacere di tutti. In certi casi, non dipende neanche dai gusti personali quanto dalla stranezza dell'alimento, come per quanto concerne quello descritto da una lavagnetta (segnalata dalla pagina Instagram @starwalls).

Ebbene, su una lavagna di una tavola calda a Londra è apparsa la scritta: "Soup of the day: whiskey". Finché la zuppa del giorno fosse stata strana (un po' come la pizza con l'ananas) avremmo anche potuto accettarla - sebbene con qualche sguardo di disgusto e disapprovazione. Ma vendere come zuppa del giorno un superalcolico non è abbastanza fraintendibile secondo voi? Di certo, il piatto proposto non funziona per tutti gli stomaci: astemi, bambini ed ex alcolisti farebbero bene ad allontanarsi dal posto!

