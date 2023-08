Negozio di vestiti, sulla vetrina compare una scritta audace: a renderla tale è la posizione dei manichini

Negozio di vestiti, non sempre è semplice per chi ci lavora sistemare adeguatamente gli abiti... E a volte questo, insieme a scritte esilaranti può dar vita a qualcosa di 'magico', come in questo caso

Sistemare gli abiti sui manichini di un negozio è un'importante attività di visual merchandising che contribuisce a catturare l'attenzione dei clienti e a presentare i capi in modo attraente. Prima di iniziare, bisognerebbe sempre pianificare quale look si desidera creare. Potrebbe essere uno stile casual, elegante, sportivo, ecc. Questo comunque aiuterà a organizzare il tutto, utilizzando anche gli accessori adeguati. Ovviamente, quello che conta è anche scegliere un capo principale che sia l'elemento centrale dell'outfit. Potrebbero essere dei pantaloni particolarmente eleganti, una giacca alla moda o una borsa accattivante.

Di certo gli accessori possono rendere l'outfit più interessante e completare il look. Usare cinture, sciarpe, gioielli o cappelli in modo strategico significa aggiungere un tocco di stile. Allo stesso tempo, chi svolge il lavoro in questione deve assicurarsi di presentare gli abiti in base alla stagione attuale. Per esempio, se è inverno, sarebbe meglio evitare di esporre abiti estivi leggeri che nessuno guarderebbe o acquisterebbe. Altri consigli per sistemare al meglio una vetrina sono quello di regolare l'altezza del manichino per riflettere diverse tipologie di clienti e assicurarsi che gli abiti siano ben stirati e privi di pieghe: un aspetto trasandato può influenzare negativamente l'immagine della boutique.

I manichini possono essere utilizzati per suggerire abbinamenti o combinazioni di outfit che potrebbero interessare ai clienti pertanto conviene sempre giocare con i colori e le stampe per creare un aspetto interessante. Cambiare regolarmente ciò che viene mostrato, inoltre, può stimolare l'interesse degli acquirenti e incoraggiarli a esplorare nuovi prodotti. Un'importanza assoluta ce l'ha anche la posizione in cui vengono messi in vetrina i manichini... Qualcuno dovrebbe ricordarlo.

Negozio di vestiti, guardate la posizione di questi manichini! È comica (soprattutto in relazione alla scritta)

Sul gruppo Facebook Cartelli, insegne e annunci strani, divertenti e assurdi è apparsa una foto alquanto particolare che immortala proprio un negozio di vestiti. Non sappiamo in maniera certa da dove provenga lo scatto nello specifico, tuttavia fa molto ridere per la presenza di uno dei manichini posizionato in maniera davvero stramba. A completare l'opera d'arte è però una scritta che vi farà morire dalle risate.

In buona sostanza, si vedono due manichini, uno raffigurante una donna con un vestitino rosa, l'altro raffigurante un uomo. È proprio quest'ultimo che ha la peggio. Infatti, indossa dei pantaloni che sono così a vita bassa che - se non si trattasse di bambocci, mostrerebbero i gioielli di famiglia. A condire questo spettacolo non proprio bellissimo (forse i commessi del negozio dovrebbero seguire i suggerimenti sopra forniti), c'è una scritta che rende tutto più esilarante. Semplicemente, "Fuori tutto".

