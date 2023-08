Fattorino non bussa alla porta e lascia un avviso di mancata consegna, la vendetta della cliente imbrogliata è perfetta

Un fattorino fa qualcosa di sbagliatissimo: invece di dare il pacco all'ora e al giorno giusto, lascia un avviso di mancata consegna senza neanche bussare alla porta. La donna che attendeva il suo ordine si vendica così

Un fattorino che finge di bussare per la consegna di un pacco senza farlo e poi se ne va lasciando un foglio con su scritto 'mancata consegna per assenza del destinatario' agisce in modo scorretto e poco professionale. Questo comportamento inganna chi aspetta il pacco e causa frustrazione e disagio a chi aspetta una consegna o si affida a un servizio serio. Chi porta i pacchi dovrebbe rispettare gli accordi e agire con onestà. Se una scatola non può essere consegnata per qualche motivo, è responsabilità del corriere o dell'azienda di consegna comunicare in modo trasparente con chi attende e trovare una soluzione adeguata, come pianificare una nuova data di spedizione o fornire informazioni accurate sullo stato della merce comprata online.

Se ci si trova in una situazione in cui si hanno sospetti su una consegna non eseguita correttamente, è consigliabile sempre contattare l'azienda di spedizione per chiarimenti e segnalare eventuali problemi. La trasparenza e l'integrità sono fondamentali in qualsiasi professione, inclusa quella di corriere! Purtroppo però non tutti sono trasparenti e integri. E di certo non lo è il protagonista del nostro articolo.

Fattorino non consegna il pacco volutamente, la cliente (a casa ad attenderlo da ore) si vendica così

La segnalazione viene dalla pagina Twitter @LiosdeVecinos. Stavolta, tuttavia, il problema di una donna non è sorto con il proprio vicino, quanto con il proprio fattorino, al quale ha deciso di lasciare un lungo biglietto in cui gli spiega come sia destinato ad essere scoperto per la sua malefatta: quella di non aver bussato e aver lasciato l'avviso di mancata consegna come se la signora e la sua compagna non fossero in casa.

"Caro signor. fattorino: il 2 agosto 2023 abbiamo ricevuto sotto la nostra porta un pezzo di carta scritto a computer in cui si diceva che la consegna non poteva essere effettuata perché non hai trovato in casa me e la mia compagna. Permettimi di dirti che, oltre ad aspettare senza esserci spostate per tutto il giorno, a causa del tuo programma di consegna, abbiamo una telecamera nascosta sopra la nostra porta. L'abbiamo installata poiché la comunità ha subito attacchi omofobi da un vicino (che non proviene da questo edificio), e l'abbiamo fatto perché è completamente legale averla previa autorizzazione del consiglio di amministrazione del vicinato", questa la prima parte del biglietto. Ora arriva la 'vendetta'.

"Il video catturato è riassumibile in questo: sei venuto senza niente e hai posato il biglietto di mancata consegna, senza nemmeno suonare il campanello. La tua azienda ne è già stata informata e confidiamo nel fatto che tu o chiunque venga dopo, non giochiate di nuovo con il nostro diritto a una corretta ricezione del pacco. Cordiali saluti. Marta", conclude la cliente. Che il fattorino sia stato licenziato? Questo non è dato saperlo, ma una segnalazione del genere potrebbe non fare bene al suo curriculum.

