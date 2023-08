Campania, da un barbiere a Mercato San Severino appare una scritta comica: "Fa così caldo che nel salone..."

Campania, a Mercato San Severino un barbiere stanco propone una scritta comica nel suo salone: ecco cosa recita

Mercato San Severino è una cittadina situata nella regione Campania, in Italia. Sebbene sia una località meno conosciuta rispetto ad altre città italiane più grandi, offre alcune attrazioni interessanti nelle vicinanze. In primis, non lontana c'è la Costiera Amalfitana: questa famosa costa mediterranea è raggiungibile in circa un'ora di auto dal luogo in questione e offre splendide viste panoramiche, affascinanti cittadine costiere come Amalfi e Positano, e alcune delle spiagge più belle d'Italia. A circa 45 minuti di auto, invece, si trova il sito archeologico di Pompei, famoso per le sue rovine ben conservate dell'antica città romana sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C.

A 20 minuti da Mercato San Severino c'è Salerno, città costiera con una bella passeggiata sul lungomare, un centro storico interessante, il castello panoramico di Arechi e la cattedrale di San Matteo. Se però voleste visitare la Campania rimanendo nelle vicinanze del luogo del nostro interesse, c'è anche Paestum, un sito archeologico con alcuni dei meglio conservati templi greci dell'Italia meridionale. A circa un'ora di macchina da Mercato San Severino ci sono anche la Certosa di Padula, un monastero certosino del XIII secolo con giardini e un vasto complesso architettonico, e il Santuario di Montevergine, un importante luogo di pellegrinaggio con una vista panoramica sulla valle.

Mentre Mercato San Severino è una località relativamente piccola, la sua posizione strategica nella regione Campania offre la possibilità di esplorare alcune delle attrazioni più famose e belle dell'Italia meridionale. Eppure, anche all'interno di una cittadina del genere si possono scoprire cartelli divertenti.

Campania, a Mercato San Severino spunta un cartello ironico dal barbiere: ecco cosa recita

Andare dal barbiere in estate non è solo consigliabile come nel resto dell'anno, ma anche necessario per via delle calde temperature. Così deve averla pensata Antonio Scafuro che - come testimonia su Twitter, si è recato dal proprio acconciatore di fiducia. Proprio qui l'uomo si è imbattuto in un cartello esilarante che non ha esitato a riportare sui social suscitando l'ilarità generale. La scritta con gesso bianco su lavagna nera è a dir poco 'perfetta' in relazione al caldo asfissiante degli ultimi giorni. Ma cosa recita?

"Uà, fa talment cavr ca' int' o salon è passat chill ro' cocc!", queste le parole della scritta. In italiano la traduzione è una cosa come: "Accidenti, fa così caldo che nel salone è venuto anche il venditore di cocco". Di solito questi fruttivendoli si trovano in spiaggia, ma con le temperature elevate ormai si può vendere il cocco anche in un salone, secondo il barbiere che ha scritto la frase. E voi? Siete stanchi di questo caldo insostenibile o vi piace?

LEGGI ANCHE: "Questa tenda in realtà è una casa vacanza a tema Harry Potter: ecco dove si trova", la testimonianza è virale