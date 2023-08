Sicilia, "Guardate com'è ridotto il mare di Marina di Cottone": la segnalazione solleva l'indignazione del web

Sicilia, il mare di Marina di Cottone - solitamente bellissimo, è ridotto piuttosto male secondo una segnalazione del web

La Sicilia è circondata dal Mar Mediterraneo e offre alcune delle spiagge e dei mari più belli d'Italia. La scelta di queste ultime dipende dalle preferenze personali, ma una tra le rive più belle è San Vito Lo Capo: situata nella parte nord-occidentale dell'isola, questa spiaggia è famosa per la sua sabbia bianca e fine e le acque cristalline. È circondata da alte montagne e offre uno scenario spettacolare. Non troppo lontana c'è anche Mondello, a pochi chilometri da Palermo: è una delle spiagge più famose della regione. Ha sabbia dorata e acque poco profonde, il che la rende ideale per le famiglie.

La spiaggia di Isola Bella situata vicino a Taormina è raggiungibile solo a piedi o con una funivia, ma ne vale davvero la pena: è una riserva naturale e offre acque trasparenti e una piccola isola al centro della baia. Altro luogo incantevole sono le Isole Egadi, tra cui Favignana, Levanzo e Marettimo, che offrono alcune delle spiagge più belle della Sicilia, con acque cristalline e paesaggi meravigliosi. Anche Calamosche, situata nella Riserva Naturale di Vendicari, è una delle più incontaminate e tranquille rive dell'isola, circondata da una natura selvaggia.

La Scala dei Turchi vicino ad Agrigento è un altro posto magico, caratterizzato da rocce bianche a gradini, che creano un panorama unico e affascinante. Fontane Bianche nei pressi di Siracusa, è rinomata per la sabbia bianca e le acque poco profonde, perfetta per le famiglie e i nuotatori. Infine, impossibile non menzionare il mare dell'Isola di Lampedusa (con la Spiaggia dei Conigli e la Spiaggia dei Gabbiani) e quello delle Isole Eolie. Eppure, anche in alcune zone della Sicilia il mare può essere sporco (non sempre, ovviamente e per fortuna!).

Sicilia, "Il mare a Marina di Cottone è ridotto malissimo": il video virale di un TikToker

La Sicilia è un paradiso per gli amanti del mare, e quelle sopracitate sono solo alcune delle tante spiagge e baie mozzafiato che l'isola ha da offrire. Ogni zona della regione ha le sue gemme nascoste, quindi c'è sempre qualcosa di speciale da scoprire lungo la costa. Marina di Cottone, ad esempio, è uno di questi posti meravigliosi. Purtroppo però, nonostante qui il mare sia solitamente trasparente e cristallino, l'ultima segnalazione di un TikToker lo mostra molto differente.

Un content creator noto come @francescoreina96 ha attestato circa un mese fa un mare davvero sporco e inquinato, scatenando anche i commenti del web fortemente indignati e perplessi. La tristezza deriva dal fatto che le acque restano trasparenti in sottofondo - quindi questo significa che di base il posto è meraviglioso, tuttavia ci sono delle chiazze marroni in superficie nient'affatto invitanti. La speranza è che sia stato un fenomeno limitato solo al giorno della segnalazione.

