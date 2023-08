Spagna, "Ecco quanto costa a Valencia un pasto completo": la testimonianza del TikToker italiano è virale

Spagna, curiosi di sapere quanto si spende a Valencia per mangiare fuori un primo, un secondo e un dessert? Ce lo racconta un TikToker italiano

Valencia, situata sulla costa orientale della Spagna, è una città affascinante e vivace con una ricca storia, una cultura unica e un clima piacevole. Una delle attrazioni qui è la Città delle Arti e delle Scienze, un complesso architettonico moderno che comprende diversi edifici spettacolari come l'Oceanografico (l'acquario più grande d'Europa), l'Emisfero (un cinema IMAX e planetario), l'Opera House, il Museo delle Scienze Principe Felipe e il Palazzo delle Arti Regina Sofia. Il centro storico della città offre affascinanti stradine medievali, piazze affollate e molti luoghi di interesse, tra cui la Cattedrale con il famoso Santo Graal, Plaza de la Reina e il Mercado Central.

Sempre a Valencia c'è la Lonja de la Seda, edificio storico dichiarato patrimonio mondiale dell'UNESCO e uno dei migliori esempi dell'architettura gotica civile in Europa. Per gli amanti degli animali esiste in città anche un Bioparc, un parco zoologico con creature provenienti da varie parti del mondo. La Playa de la Malvarrosa è una delle principali spiagge della città, regala ai suoi visitatori sabbia fine e acque tranquille, ed è un luogo ideale per rilassarsi e prendere il sole. Per svolgere quest'ultima attività ci sono anche i Giardini del Turia, perfetti per passeggiate, jogging o semplicemente rilassarsi all'ombra degli alberi. Insomma, già solo per le attrazioni elencate vale la pena visitare Valencia. Ma c'è di meglio...

Spagna, quanto costa mangiare a Valencia? Le parole di un TikToker in merito

Il TikToker @viviallestero.com racconta 10 motivi per i quali vale la pena vivere a Valencia. In primo luogo, ci sono tanti km di piste ciclabili. Con il proprio mezzo a due ruote si arriva ovunque, anche nelle spiagge più isolate. In secondo luogo, in città sono tanti parchi in ogni quartiere dove rilassarsi e prendere aria. La Spagna, poi, gode di un ottimo clima per tutto l'anno. D'estate fa abbastanza caldo, ma d'inverno le temperature possono arrivare anche a 20/21 gradi. La città iberica è vantaggiosa anche perché piena di supermercati e farmacie in ogni quartiere.

Un altro punto forte, per il TikToker è questo: c'è un'ottima integrazione. "Per i valenciani lo straniero non è qualcosa in più, ma una risorsa da integrare nella propria cultura", spiega l'uomo nel video. Come se già non bastasse tutto ciò, l'aeroporto di Valencia è molto comodo perché collegato con le principali città d'Europa e del mondo, ma soprattutto è facilmente raggiungibile dal centro città. Infatti c'è la metropolitana che lascia direttamente dentro l'aeroporto. Una comodità di Valencia è anche si trova vicino a tutte le più importanti città spagnole, per cui si può raggiungere in 2 ore di treno Madrid, in poco più Barcellona, ma anche Alicante.

"Valencia è una città molto sicura. Potete girarla in lungo e in largo, di giorno e di notte e non vi troverete mai in situazione di pericolo", continua l'influencer definendola come un luogo dove la qualità della vita è ottima. E per mangiare e bere? "Ebbene, qui mangiare e bere fuori è ancora molto economico. Sicuramente non lo è più come anni fa perché ci sono stati dei rincari, ma a pranzo un menù completo di due piatti, un dolce, un caffè costa sui 10/11 euro", spiega il TikToker.

LEGGI ANCHE: Bologna, sul lampione spunta il messaggio assurdo di un maniaco: "Massaggi gratis a..."