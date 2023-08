Marche, sul finestrino dell'auto appare un cartello vendicativo contro il meccanico: "Invece di dire che capisci sempre tutto, devi..."

Marche, il finestrino di un'auto diventa il luogo perfetto per un uomo per vendicarsi del proprio meccanico: ecco cos'ha scritto su di un cartello successivamente attaccato al vetro

Le Marche sono una regione ricca di bellezze naturali, arte, cultura e storia. Una delle città più belle è Urbino, nota per essere la patria del famoso pittore Rinascimentale Raffaello e celebre per un centro storico ben conservato, dominato dal magnifico Palazzo Ducale, che è stato dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. Un'altra città da visitare è il capoluogo marchigiano, Ancona: situata lungo la costa, offre attrazioni come il Duomo di San Ciriaco, il Teatro delle Muse e la Mole Vanvitelliana. Per chi ama i paesaggi montani è d'obbligo una visti al Parco Nazionale dei Monti Sibillini, una vasta area protetta che offre viste mozzafiato, laghi, cascate e numerose opportunità per escursioni e attività all'aria aperta.

La costa è altrettanto apprezzata nelle Marche con la Riviera del Conero, dominata da spiagge bianche e scogliere a picco sul mare, come la Spiaggia delle Due Sorelle e la Spiaggia di Sirolo, ma anche con Senigallia una città che presenta una spiaggia sabbiosa e un lungomare vivace. Per chi stesse progettando un viaggio religioso c'è invece Loreto, un importante luogo di pellegrinaggio cattolico che ospita la Basilica della Santa Casa.

Ascoli Piceno (pittoresca città con una piazza centrale, Piazza del Popolo, circondata da edifici storici e una cattedrale imponente), Recanati (città natale del poeta Giacomo Leopardi) e Macerata (nota per il suo teatro all'aperto, lo Sferisterio, dove si tengono spettacoli d'opera durante il famoso Festival della Valle d'Itria) costituiscono altre tre città marchigiane che vale la pena visitare. Ma se le attrazioni della regione non fossero solo queste?

Marche, spunta un cartello su un'auto destinato al cattivo meccanico: ecco cosa recita

Quelle sopracitate sono solo alcune delle numerose attrazioni che si possono trovare nelle Marche. La regione è un tesoro nascosto dell'Italia e offre una varietà di esperienze per tutti i tipi di viaggiatori, dalle bellezze naturali alle ricchezze culturali e storiche. Inoltre, nei suoi angoli nascosti possono sbucare delle inaspettate sorprese, come quella evidenziata dall'attore, comico e conduttore di Radio 105 @cristiano.militello in una recente storia Instagram (su segnalazione di un utente).

In particolare, pochi giorni fa, sul profilo irriverente dell'uomo è sbucata una foto che vede una macchina parcheggiata e sul finestrino sinistro una scritta esilarante contro un meccanico (evidentemente non apprezzato dal conducente). Il cartello recita: "Enzo mi ha riparato questa macchina. Qualche altro meccanico, invece di dire che capisce sempre tutto, dovrebbe andare a zappare la terra". Insomma, sembra proprio una frecciatina - non troppo velata - a qualcuno che ha cercato di riparare il veicolo prima di questo 'Enzo' senza esito felice.

