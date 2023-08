Spagna, in un condominio compare una segnalazione perfetta contro gli incivili: "A te che fai la pipì in ascensore..."

Spagna, all'interno di un condominio si può leggere un cartello a dir poco perfetto per coloro i quali fanno i loro bisogni in ascensore: ecco cosa recita

La Spagna è una destinazione turistica ricca di storia, cultura, paesaggi spettacolari e vivace vita notturna. Tra le cose da vedere c'è l'Alhambra a Granada, un palazzo e fortezza moresca iconica per gli intricati dettagli architettonici e i giardini spettacolari. Ovviamente, però, la prima bellezza che viene in mente nella Penisola iberica è la Sagrada Família a Barcellona, basilica progettata da Antoni Gaudí e opera d'arte architettonica in continua evoluzione. È famosa per le sue torri uniche e le dettagliate facciate. Sempre nella stessa città - e sempre con la stessa mente 'architettonica' di fondo, c'è anche il Parco Güell, caratterizzato da mosaici colorati, archi e paesaggi unici. E se non vi foste ancora stancati una bella passeggiata sulla Rambla, una famosa strada pedonale con negozi, ristoranti, artisti di strada e mercati come il Mercato della Boqueria è d'obbligo!

Spostandoci a Siviglia, impossibile non visitare la sua cattedrale gotica che è una delle più grandi al mondo. Include anche la famosa Torre Giralda, che offre una vista panoramica sulla città. In capitale, invece, si può vedere il Museo del Prado di Madrid, uno più importanti del mondo, con una vasta collezione di opere d'arte europea, spagnola e internazionale, ma anche il Parco del Retiro, un ampio parco pubblico con laghetti, monumenti, giardini e spazi per rilassarsi. Sempre qui si trova il Palazzo Reale con splendidi interni, giardini e una vista panoramica pazzesca.

Toledo (città medievale famosa per le sue strette strade lastricate, la cattedrale e l'artigianato locale, come le spade e il vetro), la Costa del Sol (con spiagge, resort, vita notturna e campi da golf), il Parco Nazionale del Teide a Tenerife (con paesaggi vulcanici unici, tra cui il Monte Teide) e la Cattedrale di Santiago de Compostela (luogo di pellegrinaggio cristiano, noto per il suo stile romanico) sono altre attrazioni per chi non ha paura di fare un giro completo della Spagna. Eppure, a volte, si può trovare la bellezza anche nelle piccole cose, come in certi cartelli esilaranti...

Spagna, in un palazzo spunta un cartello severissimo contro gli incivili dell'ascensore: ecco cosa recita

Quelle sopracitate sono solo alcune delle tante attrazioni che la Spagna ha da offrire. Ogni regione ha la propria cultura, storia e bellezza uniche, rendendo la nazione una destinazione affascinante e diversificata per i viaggiatori. Gli spagnoli, in genere, sono noti per essere un popolo socievole e amichevole, tuttavia, questo non implica che non possano arricciare il naso di fronte ad alcuni comportamenti che reputano poco corretti, sia nei confronti dei turisti che degli abitanti stessi del Paese.

Ad esempio, uno di loro se l'è presa perfettamente con un inquilino del proprio palazzo che fa la pipì in ascensore con cartello iconico (segnalato da @LiosdeVecinos). Ecco cosa recita (tradotto in italiano): "Al signore che ha preso l'abitudine di fare pipì in ascensore viene ricordato di farlo a casa. L'ascensore non è un gabinetto". Questa persona incivile riuscirà a rispettare questa semplice regola?

