Fruttivendolo esperto di prodotti della terra (ma non di italiano) espone l'annuncio più sgrammaticato di sempre: errori da brividi!

Un fruttivendolo abile certamente a fare il proprio italiano, ma non molto con l'italiano espone un cartello esilarante e parecchio sgrammaticato: ecco cosa scrive

I cartelli dal fruttivendolo sono spesso utilizzati per indicare i tipi di frutta e verdura disponibili, i prezzi e altre informazioni importanti per i clienti. Molti di essi presentano il nome e l'origine del prodotto che si vuole vendere (ad esempio, "Mele Gala" o "Pomodori San Marzano") e subito sotto il prezzo al chilo o al pezzo. Certi avvisi, invece, sono utilizzati per le offerte speciali. È il classico caso di quando leggiamo "3 kg di arance a 5 euro" o "2 per 1 su avocado". Se la frutta o la verdura è biologica o ha certificazioni particolari, poi, è opportuno specificarlo.

Qualche fruttivendolo più fantasioso non esita ad utilizzare aggettivi per definire la propria merce. Per esempio, "dolci e succose" sono due parole spesso usate per le pesche o "ricche di vitamina C" è il classico modo di descrivere le arance. Altre volte, chi ha un negozio di frutta decide di specificare come tenerla al meglio con indicazioni del tipo "conservare in frigorifero". Ovviamente su molti dei prodotti ci sono anche le informazioni sulle calorie, i nutrienti o le allergie. I fruttivendoli che amano anche cucinare, danno persino dei suggerimenti su come preparare ciò che mettono a disposizione dei clienti, scrivendo cose come: "Ottime per succhi" o "Ideali per insalate".

Se il fruttivendolo ha una pagina web o un numero di telefono per ulteriori informazioni tende a scriverlo ovunque. Lo stesso vale per il suo logo che in alcuni casi finisce anche per essere 'appiccicato' sotto forma di adesivo sulla frutta. In generale, comunque, i cartelli sono utili per comunicare in modo chiaro le informazioni ai clienti e aiutarli nella scelta della merce.

Fruttivendolo, in negozio compare un cartello imbarazzante: c'è un errore in ogni parola

I cartelli possono variare in base allo stile del fruttivendolo e alle informazioni specifiche che vuole condividere con i clienti, tuttavia, quello che dovrebbe accomunare tutti gli avvisi è la correttezza grammaticale affinché possa essere chiaro il messaggio che si vuole mandare. Ebbene, in un recente cartello qualcosa non è andata come il commerciante avrebbe voluto, dato che non c'è nemmeno una parola scritta in italiano. La segnalazione arriva dalla pagina Instagram @marcoguarena.

Ebbene, sul banco frutta, precisamente nei pressi delle ananas vendute spunta un avviso che recita: "Anas dolce, sodisfalta o rimporzata". In questo caso l'anas non è la società che si occupa di infrastrutture stradali, bensì l'ananas! Fanno sorridere anche le due successive parole (che dovrebbero essere soddisfatta o rimborsata). Il problema non è tanto la presenza di svariati errori ortografici, ma il fatto che anche dal punto di vista logico sembra che l'ananas debba essere soddisfatta o rimborsata piuttosto che il cliente!

LEGGI ANCHE: Spagna, in un condominio compare una segnalazione perfetta contro gli incivili: "A te che fai la pipì in ascensore..."