Chiesa, all'ingresso sbuca un biglietto buffissimo che ridicolizza il parroco: tutta colpa di una virgola mancante!

All'ingresso di una chiesa spunta un cartello divertente che - per colpa di una virgola, finisce per mettere in imbarazzo il prete: ecco perché

Una chiesa viene generalmente curata e mantenuta dalla comunità religiosa a cui appartiene. La responsabilità dell'edificio può variare a seconda della denominazione religiosa e delle strutture organizzative locali. Ad esempio, per la Chiesa Cattolica, la manutenzione e la cura del posto sono spesso responsabilità della parrocchia. Essa è guidata da un parroco e gestisce le attività religiose e amministrative, inclusa la pulizia del luogo. I fondi per queste mansioni possono provenire dalle offerte dei fedeli, donazioni, raccolte speciali e altre attività di raccolta fondi organizzate dalla comunità.

Anche nelle chiese protestanti, l'edificio è solitamente gestito dalla comunità locale o dalla congregazione. Pure in questo caso, malgrado le diverse strutture organizzative, i finanziamenti per la manutenzione provengono da offerte, donazioni e raccolte fondi. In altre religioni, come l'Islam, l'Ebraismo, il Buddismo e altre, le strutture religiose sono ancora una volta mantenute dalla comunità di fedeli attraverso soldi che elargiscono in occasione delle celebrazioni. Solo in alcuni Paesi, le istituzioni religiose possono ricevere aiuti governativi o sussidi per le loro strutture, a seconda delle leggi locali e dei rapporti tra Stato e religione.

È importante notare che, indipendentemente dalla religione, i soldi per la manutenzione dell'edificio provengono principalmente dalla comunità di fedeli. Per questo le chiese spesso promuovono attività di raccolta fondi, organizzano eventi, offrono programmi di beneficenza e dipendono dalle donazioni per sostenere le spese legate all'edificio e alle attività.

Chiesa, davanti all'edificio compare un cartello divertente: il senso è tutto alterato da una virgola che manca

Tutte le precisazioni sopra fatte sono essenziali per comprendere quello che è accaduto in una chiesa di una città italiana non meglio identificata. Evidentemente, qualcuno ha ben pensato di ringraziare la parrocchia e il parroco per essersi occupati dell'edificio. Niente di più giusto e sensato. Così, è stato lasciato un biglietto che di per sé sarebbe serissimo, ma che finisce per diventare buffissimo per via di una virgola mancante che scatena un senso ironica. Di cosa si tratta?

Ebbene, il post-it in questione recita senza troppi fronzoli: "Ringraziamo tutti quanti hanno pulito la chiesa e il parroco". Scritta così sembrerebbe proprio che i fedeli abbiano non solo tirato a lucido l'edificio per la messa, ma anche il prete che la celebra. In questi casi, infatti, per lasciar comprendere meglio il concetto che si voleva esprimere (di ringraziamento nei confronti della parrocchia e del parroco, appunto), sarebbe stato opportuno inserire una virgola subito dopo chiesa. E voi? Come avreste reagito di fronte a un biglietto del genere (segnalato dal comico Marco Guarena, @marcoguarena su Instagram)?

