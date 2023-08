Negozio, sulla saracinesca compare un cartello di chiusura ferie: il disegno sotto l'avviso è bizzarro (ma pertinente)

Negozio, davanti ad esso c'è un avviso di chiusura per ferie davvero esilarante. Stavolta non c'entra niente la scritta

Chiudere un negozio per le ferie richiede una buona pianificazione e comunicazione accurata per garantire che tutto vada liscio durante il periodo di chiusura. In primis, occorre decidere le date esatte di sospensione dell'attività e comunicare questa decisione ai clienti in anticipo per consentire loro di organizzarsi, informandoli tramite avvisi sul luogo di lavoro, sul sito web, sui social media e attraverso campagne di email. Assicurarsi di indicare le date di chiusura e di riapertura sarebbe fondamentale anche se non tutti si riservano di farlo e preferiscono non dichiarare il momento in cui torneranno.

Un'opzione valida per quando si è fuori è di certo la convalida dei messaggi di risposta automatica per l'email aziendale e per il telefono in modo che i clienti sappiano della chiusura con ancora maggior certezza. Dal punto di vista logistico, prima di partire per le ferie è anche opportuno, valutare le proprie scorte di prodotti o merci e ordinare ciò di cui si avrà bisogno poi per non restare sforniti al ritorno. Alcuni accorgimenti necessari sono anche l'assicurarsi che l'edificio in cui si lavora sia sicuro e che tutti i sistemi (come l'illuminazione, l'allarme antincendio, ecc.) siano in buone condizioni. Ad ogni modo, lasciare un contatto d'emergenza o informazioni su chi contattare in caso di necessità urgente durante la chiusura, è sempre sensato. Seguire questi passaggi significa organizzare una chiusura senza intoppi e garantire a sé stessi e ai propri clienti un'esperienza positiva.

Negozio, sotto il cartello di ferie un'immagine atipica: ecco cosa raffigura

Insomma, chiudere un attività anche se per breve periodo non è semplice, ma in compenso non c'è niente di più soddisfacente che mette un cartello davanti alla serranda con la scritta: "Chiuso per ferie". Alcuni, come il commerciante che prendiamo in esame oggi, lo fa addirittura senza specificare il giorno in cui iniziano e finiscono le sue vacanze. In compenso, sotto la scritta lascia qualcosa di esilarante e atipico al tempo stesso: un'immagine che difficilmente si dimentica.

Sì, perché sotto il cartello - segnalato dalla pagina Instagram @chiuso.x.ferie, è spuntata l'immagine di una Madonna con le braccia al cielo come in segno di ringraziamento totale per il periodo di pausa. In effetti, per quanto un po' blasfemo, il biglietto unito alla foto fa molto ridere perché rappresenta in tutto e per tutto quello che avrà pensato il commerciante prima di andarsene via per un po' di tempo. A volte, soprattutto chi ha attività proprie, tende a non prendersi la giusta quantità di momenti di riposo, cosa che è invece essenziale per poter essere sempre energici.

