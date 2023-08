Bar, all'ingresso compare una lavagnetta con una scritta perfetta per i clienti indecisi: "Bevi sereno, tanto..."

Davanti a un bar di una città italiana non meglio identificata è apparso un cartello adatto ai clienti più indecisi: ecco cosa recita

Le lavagnette dei bar sono un'ottima opportunità per il gestore del locale per condividere messaggi accattivanti, speciali o divertenti con i clienti. Alcune mostrano il menu del giorno con piatti speciali, bevande in offerta o creazioni culinarie uniche. Su di altre vengono scritte citazioni divertenti o ispiratrici legate al caffè o alle bevande servite. Molto spesso, invece, questi cartelli sono semplici saluti: anche solo "Buongiorno!", "Buon pomeriggio!" o "Buonasera!" possono far sentire le persone benvenute. In pochi casi le parole sulla superficie nera sono consigli su come preparare una bevanda particolare o una ricetta di cocktail.

Invece, è più interessante quando sulle lavagnette sono narrate vicissitudini affascinanti o eventi come serate a tema, musica dal vivo o altro. Aforismi e pensieri positivi del giorno trovano spesso su questi cartelli improvvisati la loro 'casa', magari accompagnati da hashtag specifici per i clienti che vogliono condividere la loro esperienza sui social media. A volte anche i motti del bar sono condivisi per far sì che le persone si sentano a loro agio condividendo una particolare filosofia su come si consumano cibi e bevande. Insomma, si può essere creativi e adattare le scritte all'atmosfera del proprio locale e al proprio pubblico. Le lavagnette sono sempre una piacevole sorpresa per i visitatori e possono contribuire a creare un luogo accogliente e unico nel suo genere.

Bar, prima di entrare i clienti leggono un cartello comico: perché possono bere tranquillamente

Esistono alcuni bar che hanno fatto delle lavagnette al loro ingresso una sorta di segno distintivo e non potrebbero rinunciarvi per nulla al mondo. Si tratta di esercizi commerciali che hanno compreso come sfruttarle in maniera intelligente per accaparrarsi l'attenzione del cliente e riuscire a farlo fidelizzare il più possibile. Insomma, esistono luoghi in cui le persone si recano più per leggere il messaggio del giorno scritto che per mangiare o bere e questa è strategia di marketing!

Così deve pensarla anche colui che ha affisso questo cartello in una non meglio identificata città italiana (fonte: Instagram @muri_puliti_popoli_muti). Trattasi di una scritta pressoché perfetta per tutti quei clienti che non sono decisi sul bere o meno. D'altro canto d'estate non c'è sempre voglia di alzare il gomito, soprattutto quando fa molto caldo. Ma cosa consiglia questa lavagnetta? "Bevi sereno, hai preso decisioni sbagliate anche da sobrio". La massima è divertente quanto reale. Troppo spesso si dà la colpa a un bicchierino di vino per decisioni sbagliate, messaggi inviati e comportamenti scorretti. Questo può essere senz'altro vero se si esagera (o se si è astemi), ma non se ci si concede una quantità irrisoria di alcol - come quella fornita da esercenti consapevoli.

LEGGI ANCHE: Negozio, sulla saracinesca compare un cartello di chiusura ferie: il disegno sotto l'avviso è bizzarro (ma pertinente)