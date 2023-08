Palermo, all'ingresso del negozio di vestiti compare un'insegna imbarazzante: possibile che nessuno noti il doppio senso?

Palermo, davanti a un negozio di vestiti l'insegna più imbarazzante di sempre: chiunque abbia scelto il nome non deve essersi reso conto del doppio senso...

Palermo è una città ricca di storia, cultura e attrazioni affascinanti. La sua cattedrale, ad esempio, è un simbolo iconico del capoluogo siciliano ed è stato costruito nel XII secolo. La sua architettura unisce diversi stili, compresi quelli arabo-normanni e gotici. All'interno, si possono ammirare i sontuosi mosaici e il tesoro della cattedrale. Proprio accanto al maestoso edificio c'è il Palazzo dei Normanni che è uno dei più antichi d'Europa ancora in uso. Fu costruito nel IX secolo ed è un ottimo esempio di architettura arabo-normanna. All'interno si trova la Cappella Palatina, famosa per le sue superbe opere d'arte.

Sempre a Palermo c'è il Teatro Massimo, il più grande d'Italia e uno dei più grandi d'Europa. È famoso per la sua acustica eccezionale e per essere stato protagonista di diverse opere d'arte e film. Eppure, chi visita la città siciliana non può evitare di fare un salto al Mercato Ballarò dato che rappresenta una vivace esperienza sensoriale: presso questo luogo si possono acquistare prodotti freschi, cibi locali e oggetti artigianali. È anche un ottimo posto per assaggiare la cucina tradizionale autentica. Un'attrazione unica e a volte inquietante sono le catacombe dei Cappuccini che contengono migliaia di mummie e scheletri, alcune risalenti al XVI secolo.

L'Orto Botanico risalente al 1789, Piazza Pretoria famosa per la sua fontana con sculture di figure mitologiche e Villa Giulia concludono le principali bellezze della città di Palermo. Eppure sappiamo che non sempre la bellezza è così evidente... A volte può essere nascosta sotto forma di cartelli, insegne e segnali che diventano belli perché ci fanno sorridere.

Palermo, l'insegna di questo negozio è tutta da ridere: altro che Milano fashion week!

Quelle sopracitate sono solo alcune delle tante attrazioni che Palermo ha da offrire. La città è ricca di storia, arte, cultura e delizie culinarie, quindi ci sono molti luoghi da esplorare e scoprire. Uno di questi è un negozio alquanto bizzarro nel suo nome. Ci sono tante possibilità per denominare una bottega di abiti, anche volendo utilizzare la parola fashion come ha fatto la persona in questione. Tuttavia, in certi casi, si rischia di sfociare in qualcosa di divertente e irriverente.

Ebbene, su un negozio di vestiti in quel di Palermo - la segnalazione è della pagina Instagram @insegnedime**a, c'è scritto: "Ano fashion". Per quanto possa essere giustificata come un'abbreviazione della 'Milano' Fashion Week, ci troviamo in Sicilia, pertanto questa insegna è il semplice nome dell'esercizio commerciale. Di certo il doppio senso è evidente. Ma parrebbe esserci una spiegazione: quasi certamente - a giudicare dalla scritta che vede subito sotto l'insegna - trattasi di un luogo gestito da commercianti non italiani, forse inconsapevoli di ciò che hanno davvero scritto.

