Napoli, in circumvesuviana compare la scritta: "Un nuovo giorno?", qualcuno a penna fa un'aggiunta infamissima

Napoli, nella circumvesuviana appare una scritta che recita: "Un nuovo giorno?". Qualcuno aggiunge la risposta a questa domanda a penna ed è cattivissima

La Circumvesuviana è una rete di treni suburbani che opera nella regione Campania, con sede a Napoli. Il servizio collega il capoluogo campano ad alcune delle località più interessanti e turistiche della zona. Ad esempio, grazie a questo treno si può arrivare a Pompei, conosciuta in tutto il mondo per i suoi antichi scavi archeologici e che offre l'opportunità unica di esplorare gli antichi resti di una città romana sepolta dall'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C. Sempre con lo stesso servizio si può arrivare anche ad Ercolano che - al pari di Pompei, è sito archeologico vecchissimo e affascinante.

Specialmente nel periodo estivo, poi, in tanti prendono la Circumvesuviana da Napoli verso Sorrento (splendida località costiera che offre viste mozzafiato e punto di partenza ideale per esplorare la Costiera Amalfitana), oppure verso Vico Equense, un luogo noto per le sue belle spiagge e la tranquilla atmosfera. Con lo stesso mezzo si può arrivare a Torre Annunziata che permette di visitare l'antica Villa di Oplontis e la Torre Annunziata Antiquarium, entrambe ricche di storia e arte. Oltre alle destinazioni menzionate, la Circumvesuviana offre anche un servizio di collegamento all'interno di Napoli, coprendo varie zone della città. Proprio per tale ragione è spesso molto affollata.

Napoli, in circumvesuviana spunta una scritta esilarante in risposta alle parole: "Un nuovo giorno?"

La Circumvesuviana è una modalità di trasporto molto utile per esplorare i siti archeologici e le bellezze naturali della zona intorno a Napoli. Come per qualsiasi altro servizio di trasporto pubblico, gli orari e le condizioni possono variare, quindi è consigliabile controllare gli orari e gli aggiornamenti prima di partire. A volte, però, le sorprese migliori non si trovano in attesa del treno o quando si arriva a destinazione, bensì sul mezzo stesso. Proprio qui alzando gli occhi al cielo si possono ammirare delle scritte più o meno esilaranti. Quella di oggi, ad esempio, è cattivissima e proviene dalla pagina Instagram @vesuvianastateofmind.

Stampata all'interno del treno è comparsa la scritta: "Un nuovo giorno?". Chiunque l'abbia realizzata, probabilmente, voleva solo far sorridere chiunque si trovasse a leggerla. Invece, qualcuno di cinico ha ben pensato di replicare a tali parole. Armato di pennarello ha così scritto: "Un nuovo inferno". Non si sa se la persona in questione parlasse per vicissitudini personali non troppo felici oppure per aver preso una corsa un po' troppo affollata (cosa che non stupirebbe, dato che soprattutto in estate, la frequenza dei treni è ridotta). Inoltre, nei giorni di grande caldo è facile imbattersi anche in individui non troppo profumati a bordo e il viaggio può essere davvero 'fastidioso' in certe condizioni.

