Madrid, in un condominio compare un messaggio disgustoso: "La pattumiera deve essere rimossa, altrimenti..."

Madrid, all'interno di un condominio spunta un messaggio davvero disgustoso: ecco cosa recita e che c'entra la pattumiera!

Madrid, la vivace capitale della Spagna, offre un'ampia gamma di attrazioni e luoghi interessanti da visitare. In primis il Museo del Prado, uno dei più importanti musei d'arte al mondo, con una vasta collezione di opere europee dal XIV al XIX secolo. C'è poi il Palazzo Reale, residenza ufficiale dei re iberici, con splendide sale, giardini e una ricca collezione d'arte. Il Parco del Retiro (con tanto di lago, statue, giardini e spazi verdi, ideale per passeggiare e rilassarsi) e Plaza Mayor, (una delle piazze più famose della capitale, circondata da edifici storici e con una vivace atmosfera), costituiscono altri due posti imperdibili.

La Puerta del Sol è il cuore di Madrid: trattasi di una grande piazza con il famoso simbolo del "Kilometro Zero" e un luogo di celebrazione per il Capodanno spagnolo. E per restare in tema di 'piazze' è impossibile non visitare Plaza de Cibeles che presenta una fontana ed è circondata da importanti edifici come il Palazzo delle Comunicazioni e il Palazzo di Cibeles. Il tempio di Debod (egiziano) costituisce un'ulteriore attrazione, così come il Mercato di San Miguel (dove si possono gustare una vasta selezione di cibi e bevande tipiche spagnole) e lo Stadio Santiago Bernabéu (quello del Real Madrid!).

Gran Via (la principale strada dello shopping e dell'intrattenimento con teatri, negozi e ristoranti), il Museo Reina Sofía (con opere di artisti spagnoli famosi come Picasso e Dalí) e il Palazzo di Cristallo (utilizzato per mostre temporanee e eventi culturali) costituiscono ulteriori bellezze della città. Eppure, a volte, basta non cercare grandi cose per farsi una risata a Madrid.

Madrid, spunta un cartello schifoso in un condominio: ecco cosa sono tenuti a fare gli inquilini

Quelle sopra-elencate sono solo alcune delle tante attrazioni che Madrid ha da offrire. La città è piena di cultura, storia, arte, cucina e intrattenimento, ed è pertanto una destinazione affascinante per i visitatori di tutto il mondo. Se si cerca in alcuni condomini, poi, possono sbucare dei cartelli al tempo stesso divertenti e disgustosi - come quello segnalato oggi dalla pagina Twitter @LiosdeVecinos.

Il messaggio lasciato da un inquilino (o dall'amministratore) del condominio recita: "Si rende noto che la pattumiera deve essere rimossa in modo che non venga utilizzata come toilette". Se avete arricciato il naso in maniera disgustata, è normalissimo! Quest'avviso è infatti una sorta di avvertimento a togliere l'immondizia per evitare che qualcuno faccia i propri bisogni al suo interno. Purtroppo che Madrid non sia la città più pulita al mondo è cosa nota, ma addirittura arrivare a scrivere qualcosa del genere implica un'abitudine di un gesto davvero... Horror!

LEGGI ANCHE: Londra, davanti alla tavola calda appare scritto il piatto del giorno (molto discutibile): non è per tutti gli stomaci!