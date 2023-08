Mamma chiama per sbaglio una spogliarellista alla festa di 5 anni della figlia a tema Barbie: come va a finire

Una mamma ha chiamato una spogliarellista per la festa di 5 anni di sua figlia a tema Barbie: ma cos'è successo dopo?

La pellicola di Barbie, a chiunque l'abbia vista, ha riportato alla mente tutti i ricordi più belli legati al periodo in cui con quella meravigliosa bambola si giocava. Così una TikToker ha rammentato il momento in cui, da bambina, ha organizzato una festa di compleanno a tema Barbie, non proprio 'canonica'. Infatti, se è quasi normale che moltissime bambine per i loro party scelgano come argomento principe il famoso giocattolo della Mattel, poche possono vantare di essersi trovate davanti una spogliarellista, a 5 anni, di nome proprio Barbie.

Per fortuna, all'epoca la bambina non aveva assolutamente idea che quella che aveva davanti non era davvero Barbie. Solo più in là con gli anni i genitori hanno avuto il coraggio di confessarle il tutto e lei l'ha condiviso su TikTok, ora che la 'Barbie-mania' impazza. Ma procediamo con ordine in questo esilarante racconto. La content creator Julie (@joolia_go0lia sul social cinese) è diventata virale dopo aver raccontato la sua storia in un video che inizia con lei che afferma: "I miei genitori hanno chiamato una spogliarellista per la mia festa di compleanno di cinque anni". Ma come continua la storia?

Mamma sbaglia tutto e chiama un'animatrice per adulti al quinto compleanno tema 'Barbie' della figlia: il finale è inaspettato

Julie, con indosso la sua maglia rosa choc, ha raccontato che quando aveva solo 5 anni ha voluto organizzare una festa a tema Barbie. Sua madre, così, ha preso un numero dalla rubrica, ritenendolo adeguato alla circostanza e ha chiamato quella che pensava fosse un'animatrice. La giustificazione che possiamo dare al tutto è comunque che all'epoca non c'era Internet, per cui la signora ha dovuto arrangiarsi con una rubrica telefonica, senza immagini o siti web che potessero aiutarla a capire realmente la situazione. Ebbene, il fatto è proprio questo: nel momento in cui l' 'intrattenitrice' si è presentata alla festa, la madre della nostra TikToker ha subito capito che era una spogliarellista.

Eppure, tutto è bene quel che finisce bene: la spogliarellista - rendendosi conto che il pubblico che aveva di fronte non era quello che forse si aspettava, si è regolata di conseguenza, dimostrando una grande professionalità nello svolgere il proprio lavoro di 'Barbie' per cinquenni. "Non si è spogliata, e anzi io l'ho presentata a tutti facendole fare il giro della casa ed essendo orgogliosa del fatto che Barbie fosse a casa mia. E i genitori hanno solo riso di gusto della cosa", spiega l'influencer.

Ovviamente, tra i commenti la maggior parte degli utenti di TikTok loda la spogliarellista che non si è lasciata prendere dal panico o dalla rabbia, ma ha agito con grande professionalità (probabilmente divertendosi anche per l'accaduto, oggettivamente esilarante).

