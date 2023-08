Bari, al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari appare un cartello tragicomico: "Da 'scemo' alla fine le ho scritto, ma..."

Bari, al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari qualcosa è andato storto: ecco il cartello più sincero ed esilarante di tutti

Bari offre un mix affascinante di storia, cultura, bellezze naturali e delizie culinarie. Una delle ragioni per visitare Bari è il suo centro storico, noto come Bari Vecchia: è un labirinto di strade strette e tortuose, con affascinanti edifici in stile medievale e barocco. Qui si trovano la Basilica di San Nicola, un importante luogo di pellegrinaggio, nonché la Cattedrale di San Sabino, con il suo elegante stile romanico. Anche il lungomare del capoluogo pugliese è affascinante e perfetto per passeggiare, fare jogging o semplicemente godersi la vista sul mare Adriatico.

Fare un salto a Bari corrisponde per forza a visitare il Castello Svevo, simbolo storico della città, e il Teatro Petruzzelli, uno dei più grandi e importanti d'Italia (luogo ideale per assistere a spettacoli di musica, danza e opere liriche). Ovviamente nella città della Puglia per eccellenza non possono mancare tutte le prelibatezze culinarie tipiche della regione, dalla focaccia barese, alle orecchiette con le cime di rapa, passando per gli squisiti dolci come il pasticciotto. E tutto ciò oltre che essere consumato, può anche essere acquistato e cucinato successivamente, dato che Bari ospita mercati tradizionali dove trovare prodotti freschi e tipici.

Insomma, Bari è una città autentica e vibrante che offre una varietà di esperienze culturali, artistiche e culinarie. La sua posizione strategica nella regione della Puglia la rende anche un punto di partenza ideale per esplorare le bellezze naturali e culturali dell'intera area. Inoltre, è un luogo dove di certo non mancano i concerti, come quello recentissimo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Bari, spunta un cartello esilarante al concerto dei Pinguini Tattici Nucleari: cosa recita

Ebbene, i Pinguini Tattici Nucleari sono stati in un lungo tour che è cominciato il 7 luglio a Venezia Mestre e si è concluso il 30 luglio a Messina (anche se pare che il 13 agosto sia sbucata una nuova data ad Olbia per il Red Valley Festival). Durante la splendida e seguitissima tournée, l'amatissimo gruppo musicale è stato anche a Bari, precisamente il 27 luglio scorso, presso lo Stadio San Nicola. In tanti sono stati coloro i quali hanno scelto di seguire i propri beniamini per cantare tutte le loro canzoni a squarciagola, da Pastello Bianco a Scrivile, scemo. Proprio quest'ultima ha ispirato un cartello esilarante.

Nello specifico, un fan forse leggermente polemico ha scritto su di un cartello: "Scemo... Alla fine le ho scritto io! Ma forse ho sbagliato numero... O persona. Ps: alla Coca Zero preferisco l'Heineken". I veri appassionati di Pinguini Tattici Nucleari possono facilmente notare anche un altro riferimento (oltre a quello di Scrivile, scemo) ovvero a Coca Zero, un altro dei singoli più radiofonici della band.

