Genova, dal veterinario nel quartiere Foce compare un'insegna imbarazzante: possibile che nessuno abbia notato il doppio senso?

Genova, l'insegna del veterinario a Foce è imbarazzante: nessuno ha mai notato il doppio senso così evidente?

Genova è una città ricca di storia, cultura e bellezze architettoniche. Essa offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori di tutte le età e interessi. Ad esempio, il Porto Antico è un punto di partenza ideale per esplorare il capoluogo ligure. Qui si trova il famoso Acquario di Genova, uno dei più grandi d'Europa, e la Bolla di Renzo Piano, una struttura futuristica in vetro e acciaio. Tra le altre curiosità da vedere, c'è la Cattedrale di San Lorenzo, imponente cattedrale gotica e uno dei principali luoghi di culto, famoso per il suo splendido chiostro e il campanile.

La città di Genova è famosa per i suoi sontuosi palazzi risalenti al periodo rinascimentale e barocco, molti dei quali fanno parte dei Palazzi dei Rolli, patrimonio dell'UNESCO. Alcuni di essi sono aperti al pubblico e possono essere visitati durante determinati eventi. Situato nella Piazza Matteotti, c'è poi il Palazzo Ducale, una delle attrazioni principali del capoluogo. Oggi ospita eventi culturali, mostre e concerti. Il Museo di Strada Nuova (con un'ampia collezione di arte e oggetti d'arte appartenenti a vari periodi storici), Galata Museo del Mare (dedicato alla storia marittima con una vasta collezione di reperti legati alla navigazione), Boccadasse (quartiere di pescatori noto per le sue case colorate e la sua spiaggia), il Faro della Lanterna e il Parco di Villa Durazzo Pallavicini (un'oasi di verde che offre un'atmosfera rilassante e tranquilla), costituiscono altre attrazioni presenti a Genova. Un quartiere residenziale, invece, è Foce.

Genova, a Foce spunta un'insegna esilarante: ecco il doppio senso nascosto

Il quartiere Foce è una delle aree più eleganti di Genova. La Passeggiata Anita Garibaldi, una lunga strada costiera pedonale che si estende per circa 2 chilometri lungo il mare è il luogo più caratteristico di questa zona perché permette una passeggiata piacevole e panoramica, ideale per rilassarsi o fare jogging. Inoltre, è impossibile non citare il Parco di Villa Croce che regala un ambiente tranquillo e verde, con alberi secolari e aree di svago. È un posto perfetto per fare una pausa dal caos della città. All'interno dello stesso, tra l'altro, si trova il Museo d'Arte Contemporanea!

Il Teatro Gustavo Modena, Corso Italia (pieno di negozi, boutique, ristoranti e caffè), aree di scogliera e piccole spiagge di ciottoli (dove i residenti locali e i visitatori possono fare il bagno e godersi il sole) e i ristoranti di cucina tradizionale e internazionale, concludono le principali attrazioni di Foce. Infine, c'è questa insegna, spuntata davanti ad una clinica veterinaria. Le sue parole sembrano davvero a doppio senso. Perché? Si chiama AniCura (segnalazione di @insegnedime**a). Provate ad invertire le due parole che compongono l'appellativo e troverete che di certo c'è qualcosa di scabroso, in tutto ciò.

