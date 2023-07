Operaio sbaglia la scritta sull'asfalto: l'errore della segnaletica è da penna blu!

Un operaio sbaglia a scrivere qualcosa sull'asfalto: l'errore della segnaletica fa sorridere proprio tutti (ma è imbarazzante!)

La segnaletica stradale è un elemento essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle strade. Se essa presenta problemi o è danneggiata, è importante intervenire per rifarla o ripristinarla correttamente. Sono diversi i motivi per cui potrebbe essere necessario risistemare i cartelli o l'asfalto. In primo luogo, essi possono subire danni a causa di incidenti, intemperie, atti vandalici o semplice usura nel tempo. Segnali rotti, sbiaditi o illeggibili devono essere ordinati per garantire che gli automobilisti abbiano informazioni chiare e precise.

Le strade possono subire modifiche nel corso del tempo, come nuove intersezioni, cambiamenti nel flusso del traffico o nuove normative stradali. Di conseguenza, la segnaletica esistente potrebbe non essere più adeguata e necessita di essere aggiornata o migliorata con modalità più moderne e conformi agli standard di sicurezza attuali. Alcune segnalazioni, poi, potrebbero essere poco visibili o nascoste da ostacoli, come alberi o insegne commerciali. In questi casi, è importante spostare o riposizionare i cartelli per garantire la massima visibilità agli automobilisti.

Rifare la segnaletica può includere anche sistemare l'asfalto. Al di là delle buche che ci possono essere su di esso, non dobbiamo dimenticare che molte linee sono tracciate a terra, da quelle dei parcheggi a quelle continue o tratteggiate che indicano la possibilità di sorpasso, passando per gli STOP.

Operaio non scrive bene una parola: il risultato dell'errore è un vero disastro!

Proprio affinché ci possa essere una maggiore sicurezza in strada, l'operaio di una ditta ha deciso di mettersi all'opera - perdonate il gioco di parole, per garantire un rinnovamento di una scritta che indica uno STOP. Insomma, detta così non sembrerebbe difficile anche perché la parola STOP ha solo 4 lettere. Tuttavia, l'uomo è riuscito a sbagliare pure con un compito relativamente facile (come segnala la pagina Instagram @cartellidivertenti).

Invece di segnalare lo stop ha infatti scritto: "SOTP". Non sappiamo esattamente in quale parte d'Italia ciò sia avvenuto, ma la parola fa ridere decisamente stenografata in questo modo 'barbaro'. Almeno, magra consolazione, Sotp non significa nulla. Facendo l'anagramma di stop avrebbe potuto anche finire peggio, ad esempio se l'operaio avesse scritto 'SPOT'. Magari si poteva pensare che si era intenti a girare una pubblicità su quel luogo.

Episodi del genere, comunque, non sono nuovi. Non molto tempo fa, una situazione praticamente analoga a questa si è verificata a Sabaudia, dove all'ingresso di una traversa di Via Conte Verde è apparso un SOTP. Se sperate di vedere ancora quest'opera d'arte, tuttavia, ci toccherà deludervi: è stata rimossa dalla ditta poco tempo dopo. Si spera, a questo punto, che la medesima sorte toccherà anche a questa nuova scritta sgrammaticata che rappresenta un errore da penna blu!

