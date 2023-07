"Non solo Campania, Puglia, Sicilia, Calabria e Sardegna! Guardate al nord Italia che spiaggia caraibica", parola di TikToker

Quando pensiamo alle spiagge più belle d'Italia, ci viene subito in mente il sud, eppure anche il nord presenta dei luoghi davvero ameni, come racconta una TikToker

Il sud Italia è famoso per le sue spiagge mozzafiato, acque cristalline e paesaggi incantevoli. Ad esempio c'è la Spiaggia di Tropea in Calabria famosa per le sue scogliere calcaree, la sabbia bianca e il mare turchese. La vista sulla città antica e il Santuario di Santa Maria dell'Isola aggiungono un tocco magico al tutto. In Puglia, invece, inserita in un'aerea protetta c'è la Spiaggia di Porto Selvaggio, circondata da una vegetazione mediterranea lussureggiante. L'acqua è trasparente con alte scogliere e calette pittoresche. Nella stessa regione sono da segnalare la Spiaggia di Pescoluse, conosciuta anche come "Le Maldive del Salento" e quella di Santa Maria di Leuca, situata nel punto più meridionale d'Italia e con una vista spettacolare sullo Ionio e l'Adriatico che si incontrano.

In Sicilia tra le mille spiagge meravigliose, quella che piace proprio a tutti si trova a San Vito Lo Capo: è lunga e fatta di sabbia bianca, acque pulitissime e vista panoramica sul monte Monaco. Da citare nell'isola più a sud d'Italia anche la Scala dei Turchi che si trova vicino ad Agrigento: qui le pareti di marna formano una particolare scala, da cui prende il nome, e il mare è di un blu intenso. La Sardegna ha altrettanta bellezza. Basti pensare alla Spiaggia di Cala Goloritzé che appartiene al Golfo di Orosei ed è raggiungibile solo a piedi o in barca. È circondata da alte falesie calcaree e offre un ambiente intimo e incontaminato. Infine, c'è la Campania con le spiagge incantevoli del Cilento (Acciaroli e Palinuro), ma anche con i paesaggi mozzafiato e i mari cristallini della Costiera Amalfitana. E al nord?

"Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna sono belle, ma anche il nord Italia non scherza", la testimonianza di un'influencer

La TikToker @lapiccini, racconta di una spiaggia nel nord Italia che definisce caraibica. Si trova in Trentino-Alto Adige e si chiama Val Canali. Essa una splendida valle situata nella provincia di Trento ed è caratterizzata da una natura incontaminata, montagne maestose e paesaggi suggestivi. Il posto è circondato dalle vette delle Dolomiti, come il Cimon della Pala, che raggiunge un'altezza di oltre 3.000 metri. I panorami spettacolari delle montagne, dei boschi e dei prati sono una vera meraviglisa per gli amanti della natura e delle attività all'aperto.

La Val Canali offre numerose opportunità per escursioni e trekking di diversi livelli di difficoltà. Ci sono sentieri ben segnalati e panoramici che portano a viste spettacolari sulle montagne circostanti. Una delle attrazioni più popolari della valle però sono le Cascate, dove l'acqua scende in un'atmosfera incantevole. La zona è caratterizzata anche da una ricca fauna selvatica, così durante le escursioni è possibile avvistare cervi, camosci, marmotte e diverse specie di uccelli.

Lungo i sentieri della Val Canali, è possibile trovare rifugi alpini e malghe dove fare una pausa e gustare le specialità locali, ma per i più sportivi è anche possibile fare un'arrampicata, con alcune delle pareti di roccia più famose delle Dolomiti.

