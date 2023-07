Cucciolo di elefante rimane intrappolato nell'altalena, la mamma prova a liberarlo in tutti i modi: come va a finire

Un cucciolo di elefante resta intrappolato in un'altalena formata da una grossa gomma: quando la madre se ne accorge prova a liberarlo. Ecco come finisce la storia

Gli elefanti sono animali affascinanti con caratteristiche fisiche e comportamentali distintive. Le loro dimensioni variano tra le diverse specie, ma in media, possono raggiungere un'altezza di 2,5 a 4 metri e pesare tra le 3 e le 7 tonnellate. La caratteristica più singolare di questi animali è la loro proboscide, comunemente chiamata "tromba". Trattasi di un organo allungato e flessibile formato dal loro naso e labbra superiori. Essa viene utilizzata per afferrare cibo, bere, toccare, comunicare e per vari scopi sociali. Come i fan del cartone animato Dumbo della Disney ricorderanno, queste creature hanno grandi orecchie a forma di ventaglio, altamente vascolarizzate e in grado di regolare la loro temperatura corporea.

A livello caratteriale gli elefanti sono noti per la loro alta intelligenza. Sono animali sociali e hanno complesse strutture sociali, legami familiari e una notevole capacità di comunicazione. Vivono in gruppi sociali chiamati "greggi" o "mandrie", guidati da una femmina adulta, chiamata matriarca, e hanno una memoria eccezionale, il che permette loro di ricordare luoghi, situazioni e individui per molti anni. Questa capacità può essere utile per trovare cibo e acqua, soprattutto durante le stagioni secche. Comunicano tra loro utilizzando una varietà di suoni, segnali visivi e vibrazioni attraverso il terreno. Sono in grado di 'parlare' a distanze considerevoli utilizzando la loro proboscide e le orecchie.

Cucciolo di elefante resta ingabbiato per colpa di un'altalena: la madre lo salva così

La bellezza degli elefanti è anche che dimostrano un elevato livello di empatia verso gli altri membri del gruppo. Sono sensibili e reattivi a emozioni come la gioia, il dolore, il lutto e la paura. Hanno una gamma di espressioni facciali che possono indicare il loro stato emotivo. La loro compassione e il prendersi cura dei membri feriti o bisognosi del branco è nota, ma il video di oggi sarà comunque in grado di sorprendervi.

Nella clip pubblicata dalla pagina TikTok @triadediana, si vede un cucciolo di elefante che, giocando su di un'altalena di fortuna costruita con legno, corde e la gomma di un'auto, rimane con una zampa intrappolato. La madre, dopo il lamenti del figlio, si rende conto del problema e fa una serie di manovre per liberarlo fino a riuscirci. La natura è davvero pazzesca. Quello che fa ancora più sorridere della clip è che 'mamma elefante', assicuratasi che il piccolo stesse bene, ha letteralmente mandato a quel paese l'altalena con la sua proboscide. Questa è la lampante dimostrazione di come tali animali abbiano davvero un'intelligenza profonda. I commenti sotto al filmato, d'altro canto, sono tutti sorpresi ed emozionati.

