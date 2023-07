Golden Retriever si allena allo specchio per essere più minaccioso: le sue facce sono da attore provetto!

Un Golden Retriever forse troppo buono vorrebbe risultare più minaccioso così si allena allo specchio, ma le sue facce sono buffissime

Il Golden Retriever è una delle razze di cani più popolari al mondo ed è noto per la sua personalità affettuosa e leale. Di taglia media, gli esemplari maschi adulti di questa specie hanno un'altezza che va dai 56 ai 61 centimetri, mentre le femmine sono leggermente più piccole, con un'altezza compresa tra i 51 e i 56 centimetri. Il loro peso varia tra i 25 e i 34 chilogrammi, a seconda del sesso e della corporatura. Quello che rende questi animali così affascinanti è però il loro mantello lungo, denso, impermeabile e di colore dorato (da ciò deriva il nome "Golden", dorato).

A livello caratteriale i Golden Retriever sono noti per il loro carattere affettuoso e amorevole. Sono estremamente socievoli e amano trascorrere tempo con la famiglia. Fedeli, instaurano legami forti con i loro proprietari e sono sempre pronti a fare qualsiasi cosa per renderli felici. Anche con gli estranei e con altri animali tendono a mantenere un carattere mite, infatti sono spesso chiamati "cani da famiglia" perché si integrano facilmente in un ambiente domestico. La loro intelligenza, tra l'altro, li rende facilmente addestrabili. Come se non bastasse hanno un'energia contagiosa e amano le attività all'aperto. Sono cani attivi e giocherelloni, quindi hanno bisogno di esercizio fisico regolare per mantenersi felici e sani.

Questo Golden Retriever è pronto per fare l'attore: ecco cosa fa allo specchio

In generale, il Golden Retriever è un cane equilibrato, dolce e amichevole, che si adatta bene a famiglie con bambini, coppie o singoli. La sua natura affettuosa e la sua capacità di adattarsi a diverse situazioni lo rendono uno degli animali da compagnia più amati al mondo. Tuttavia, probabilmente, ci sono dei momenti in cui anche lui vorrebbe risultare minaccioso. Per questa ragione, il cucciolo di oggi si sta allenando duramente davanti allo specchio di casa.

Il video pubblicato dalla pagina @pubity mostra proprio questo. In realtà, al di là di ciò che recita la didascalia in sovra-impressione per la quale l'animale si starebbe impegnando a studiare la sua faccia da 'cattivo ragazzo', crediamo solo che il Golden non abbia intuito che quello allo specchio sia lui. Molto spesso i cani non riescono a capire che quella che hanno davanti - nel caso di una superficie riflettente - sia proprio la loro immagine. Così, è molto più facile ritenere sensato che questo Retriever stesse pensando di attaccare un suo simile, anche se l'ipotesi di lui come attore provetto sarebbe stata simpatica ed esilarante (se vera). E voi? Avete uno di questi cuccioloni a casa? Cosa pensate di questo comportamento, lo ritenete normale o anomalo?

